В Тверской области педофил получил 8 лет колонии особого режима

Тверской областной суд вынес приговор по уголовному делу 59-летнего жителя Торжокского района, признанного виновным в совершении преступления по ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, ранее имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Днем 26 июля 2016 года пьяный мужчина в одном из дворов Торжка совершил в отношении маленькой девочки насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.