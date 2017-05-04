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В Тверской области педофил получил 8 лет колонии особого режима

04 Мая 2017 15:03
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Тверской областной суд вынес приговор по уголовному делу 59-летнего жителя Торжокского района, признанного виновным в совершении преступления по ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, ранее имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Днем 26 июля 2016 года пьяный мужчина в одном из дворов Торжка совершил в отношении маленькой девочки насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Комментарии (3)

  • Moon_Orchid 
    8 лет ? А после предыдущего раза он не исправился? Аяяй, старый негодяй, ну ничего, выйдет через 6 лет наверное, будет ему тогда 65 и норм, скостят по возрасту!!
    04.05.2017 16:25
    0 | 2

    • hell 
      Не выйдет, такие не выходят... а если и выйдет, сука, уже не сможет никого и ничего...
      04.05.2017 16:41
      0 | 0

      • Alx 
        Вы статью читали? Он и ранее был судим за это же самое. И ничего: вышел и смог.
        04.05.2017 17:39
        0 | 4
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