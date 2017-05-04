В городе Бологое из-за бездействия администрации затапливает дома

Прокуратура установила, что администрация МО «Бологовский район» ненадлежащим образом исполняет возложенные законом полномочия в части организации водоотведения. Выяснилось, что дома по ул. Данилина находятся под постоянной угрозой затопления. В дождливую погоду, а также в весенний период во время таяния снега, происходит затопление домовладений, водоотведение не функционирует надлежащим образом.

Жители домов неоднократно обращались в администрацию, однако никаких действенных мер не предпринято.

Прокуратура обязала бологовских чиновников организовать работы по обеспечению надлежащего водоотведения. Исковое заявление суд удовлетворил.