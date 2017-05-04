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В городе Бологое из-за бездействия администрации затапливает дома

04 Мая 2017 14:46
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Прокуратура установила, что администрация МО «Бологовский район» ненадлежащим образом исполняет возложенные законом полномочия в части организации водоотведения. Выяснилось, что дома по ул. Данилина находятся под постоянной угрозой затопления. В дождливую погоду, а также в весенний период во время таяния снега, происходит затопление домовладений, водоотведение не функционирует надлежащим образом.

Жители домов неоднократно обращались в администрацию, однако никаких действенных мер не предпринято.

Прокуратура обязала бологовских чиновников организовать работы по обеспечению надлежащего водоотведения. Исковое заявление суд удовлетворил.

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Метки: бездействие чиновников бездействие администрации
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Комментарии (6)

  • jazz-y 
    Мне вот интересно, а что такое подтопление с точки зрения органов власти и МЧС?

Когда вода стоит вокруг дома - это не подтопление, т.к. "фундамент не в воде". Когда в подполе вода стоит по уровню земли и банки с соленьями плавают аки субмарины - это тоже не подтопление "т.к. нет угрозы строению" и т.п.

Это я к тому, что у нас половина частного сектора живет с дренажными насосами в подвале, а все противопаводковые мероприятия сводятся к демонстративной прочистке пары водоотводных труб на район.
    04.05.2017 14:59
    2 | 4

  • F 
    Лет 30 назад за нерасчищенную канаву перед частным домом можно было получить штраф. Сейчас, прогуливаясь по частным секторам, видно, что канавы закопаны вровень с дорогой. При этом, ливневок практически нигде нет. Правда, это в Твери, но думаю, что в Бологое ситуация не сильно разнится.
    04.05.2017 15:13
    0 | 5

    • jazz-y 
      Везде так. Система накрылась медным тазом вместе с переходом к институту собственности. Теперь каждый сам за себя - город у которого нет денег на прочистку канав на землях общего пользования и собственники, которым в силу смены поколений и (вместе с ней) системы ценностей эти канавы даром не нужны.
      04.05.2017 15:26
      0 | 2

    • romich 
      Совершенно верно. Отупевшие и обленившиеся мещане жопу не оторвут  от дивана ради себя же.  Зато, когда сосед наладит дренаж,  брызжут слюной, что их затопили  и они идут в суд.
      04.05.2017 15:27
      0 | 3

  • Бертран 
    Как тут правильно отметили: в подтоплении строений частного сектора виноваты сами жильцы частного сектора. Не имея не малейших познаний в области гидротехники они перестраивают дорожною инфраструктуру под угоду своим повозкам. Канава вдоль дороги сделана не красоты ради, а является дренажным руслом- ее засыпка или уменьшение сечения неминуемо ведёт к нарушению водного баланса со всеми вытекающими последствиями.
Власти могут помочь им лишь наложив на них крупный штраф, что и надо сделать пока вода сама не сошла.
    04.05.2017 16:45
    1 | 1

  • леха мамонтов 
    не переживайте чиновники нигде не работают
    04.05.2017 16:52
    0 | 0
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