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Для Тверского императорского дворца закупят планетарный сканер

04 Мая 2017 14:11
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В Тверской области разработают виртуальные экскурсии по областной картинной галерее. Это станет возможным благодаря приобретению планетарного сканера для Тверского императорского дворца стоимостью 1,9 млн рублей. Решение принято на заседании бюджетной комиссии региона.

Также будет закуплено другое необходимое оборудование для экспозиций и выставочных залов, обеспечения безопасности музейных предметов и коллекций. Это увлажнители воздуха, витрины, стенды, вешалки для одежды, гардеробная стойка, кассовый терминал, сувенирный комплекс, фототехника и многое другое. Всего на завершение процесса музеефикации объекта будет направлено более 45 млн рублей.

Реставрация Тверского императорского дворца началась в 2012 году. Его открытие запланировано в текущем году. Сейчас в рамках проекта «Нас пригласили во дворец» здесь организуются экскурсии для школьников региона. В этом году программа охватывает учащихся 8-11 классов. Выделено 19 млн рублей на доставку детей, экскурсионное обслуживание, сообщает правительство Тверской области

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Метки: тверской императорский дворец закупят 3d сканер
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Комментарии (17)

  • jazz-y 
    Планетарный сканер - по сути фотоаппарат закрепленный на подвижном штативе над подсвеченным просмотровом столом. Используется в первую очередь для автоматизации сканирования книг и ветхих документов. К 3d не имеет никакого отношения. 

Если единственная цель приобретения - оцифровка экспозиции для виртуальных экскурсий, то даже покупка полнокадровой зеркалки была бы избыточной (учитывая возможности ПО в котором будет осуществляться просмотр и качество просмотрового оборудования конечного потребителя)
    04.05.2017 14:49
    0 | 4

    • russs 
      Предметы тоже можно им фотать:
https://habrahabr.ru/company/elar/blog/254765/
      04.05.2017 15:22
      1 | 1

      • jazz-y 
        Конечно, им можно сканировать всё что влезет в поле зрения :)

Просто покупать планетарный сканер для предметки - нонсенс.
        04.05.2017 15:33
        0 | 4

        • russs 
          В глубину резкости!
Хз, удобно, наверно.
          04.05.2017 15:43
          1 | 1

          • jazz-y 
            Так же удобно, как микроскопом гвозди забивать, например :)
Такие сканеры предназначены в первую очередь для сканирования плоских оригиналов и, как следствие, используемая в них схема освещения направлена на получение максимально равномерного освещения и минимизацию теней. 
В свою очередь предметная съемка - это в первую очередь объемы и светотень, т.е. вещи прямо противоположные.
            04.05.2017 15:57
            0 | 2

            • russs 
              Мы ничего не знаем о том, какой именно сканер будет приобретён! Тот же ЭЛАР предназначен как для книг, так и для предметки.

Кстати, нашёл новость от 2012 года!

https://www.tvernews.ru/news/63292/


Департамент государственного заказа Тверской области провёл открытый аукцион в электронной форме на поставку оборудования для бесконтактной оцифровки музейных документов и предметов. Победителем признано ООО «ПроСофт-ПК». Компания установила планетарный сканер ЭЛАР ПланСкан А2.М-Ц в Тверском государственном объединённом музее. 

Оцифровка документов и экспонатов позволит музею вывести на новый современный уровень как деятельность по сохранению и учёту культурного наследия, так и по взаимодействию с посетителями. В числе требований, предъявленных Тверским музеем к оборудованию, - возможность сканировать объёмные предметы высотой до 15см. Сканирование производится бесконтактным способом, что обеспечивает сохранность оригинала и высокую производительность. 

Собрание Тверского музея насчитывает около 600 тысяч музейных предметов. Это, в том числе, фонд документальных памятников, в который входят коллекции славяно-русских и иностранных рукописных книг, старопечатных книг, отечественных изданий на русском языке гражданской печати 18-го и первой четверти 19 столетия, а также собрание письменных источников. 

Они там в музее питаются этими сканерами, или ушатать уже успели?
              04.05.2017 16:17
              0 | 2

      • Proletary 
        Зачем?
        04.05.2017 15:35
        1 | 1

    • Proletary 
      Бешено плюсую. Была задача - оцифровать камаз документов разной степени потрепанности. От тетрадного листа до А3. В перспективе много камазов. Сначала пытались решить задачу в лоб - была посажена специально обученная женщина с планшетным сканером. Через 3 месяца сдох сканер и тетка уволилась. Сама небось сканер и расфигачила перед увольнением. После этого изучался рынок планетарных сканеров, ресурсы затвора зеркалки, и прочие полезные вещи. В конечном итоге была изготовлена конструкция из цифромыльницы (3 тысячи рублей) на штативе. Но там деньги были свои, не казенные. А если за дело государство берется, туда можно и 3д сканер вписать, и лидаров десяток, и коллайдер адронный.
      04.05.2017 15:32
      1 | 2

      • russs 
        Вот дед грамотно сделал:
Документы мыльницей как-то... тот же FineReader 300 dpi хотит, мыльницей разве что без распознавания можно.
        Прикрепленные видео:
        СтанокЪ
        04.05.2017 15:46
        1 | 3

        • Proletary 
          Молодец дед. Но мне такое было не нужно, книг не было, документы плоские - архив чертежей и прочая тех. документация. С удивлением обнаружил, что из конструкции дешевых мыльниц напрочь исчез ДУ, даже были планы ESP8266 туда приколхозить или блютуз, но лень победила. При достаточно жесткой конструкции можно и с руки стрелять.
          04.05.2017 16:42
          0 | 1

          • russs 
            Проще к кнопке спуска подпаяться. :)
            04.05.2017 17:25
            0 | 0

  • hockey 
    Помимо того что можно дистанционно посмотреть экспонаты, эти штуки еще позволяют увеличить количество экспонатов представленных на экспозиции. Ведь любая экспозиция это лишь небольшой процент того что хранится в запасниках. То есть в самом музее устанавливается терминал на котором можно посмотреть помимо реальных экспонатов еще и оцифрованные.
    04.05.2017 14:52
    2 | 0

    • jazz-y 
      Если бы целью финансирования было создать портал с открытым доступом к экспозиции в высоком разрешении, я бы (на месте пресс-службы правительства) писал в первую очередь об этом, а не о "виртуальной экскурсии" которая обычно сводится к клепанию серии кривых и косых 3d-панорам.
      04.05.2017 15:47
      0 | 3

      • russs 
        Бывает и нормуль: http://tour.kunstkamera.ru/#1241881465
        04.05.2017 15:51
        1 | 1

        • jazz-y 
          Нужны ли для такого результата 1,9 ляма? :)

Надир - коричневая блямба, зенит - бесформенный свод потолка. Тени от штатива и (возможно фотографа) на полу, сбитый цветовой баланс, аберрации и т.п. До кучи адово сжатие картинки под, видимо, модемный интернет (включая съемку экспозиции) ...
          04.05.2017 16:03
          1 | 3

          • russs 
            Так это и не у нас! Наши сканеры каждые пять лет перезакупают.
            04.05.2017 16:17
            0 | 2

  • hell 
    Ой, народ, не парьтесь... все же просто... Москва стремится к нам, а мы ей отказать не в праве...
    04.05.2017 16:49
    0 | 2
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