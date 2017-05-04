Для Тверского императорского дворца закупят планетарный сканер

В Тверской области разработают виртуальные экскурсии по областной картинной галерее. Это станет возможным благодаря приобретению планетарного сканера для Тверского императорского дворца стоимостью 1,9 млн рублей. Решение принято на заседании бюджетной комиссии региона.

Также будет закуплено другое необходимое оборудование для экспозиций и выставочных залов, обеспечения безопасности музейных предметов и коллекций. Это увлажнители воздуха, витрины, стенды, вешалки для одежды, гардеробная стойка, кассовый терминал, сувенирный комплекс, фототехника и многое другое. Всего на завершение процесса музеефикации объекта будет направлено более 45 млн рублей.

Реставрация Тверского императорского дворца началась в 2012 году. Его открытие запланировано в текущем году. Сейчас в рамках проекта «Нас пригласили во дворец» здесь организуются экскурсии для школьников региона. В этом году программа охватывает учащихся 8-11 классов. Выделено 19 млн рублей на доставку детей, экскурсионное обслуживание, сообщает правительство Тверской области