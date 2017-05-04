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В Польше нашли останки солдат, призванных из Калининской области

04 Мая 2017 13:30
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В Западно-Поморском воеводстве Республики Польша в 2014 году прошли две международные экспедиции по поиску мест погребений останков советских военнопленных, умерших в одном из отделений Шталага № 302. В поисковых и эксгумационных работах около Сосновицы у городка Гольчево (немецкое название Гюльцов) с польской стороны принимали участие представители департамента судебной медицины Поморского медицинского университета, группы военной археологии «Поморже-1945»  из Щецина и поисковая группа «Всход» из Белостока. С российской стороны —  представители поискового движения Москвы под эгидой журнала «Военная археология», с германской — члены общественной поисковой организации V.B.G.O.
    
- Экспедиции обнаружили останки 180-ти военнослужащих. По выявленным нами опознавательным знакам военнопленных (шталаговским медальонам) и документам Центрального архива Министерства обороны РФ уже удалось идентифицировать более 120-ти советских военнопленных, которые  умерли по причине истощения и болезней в период с октября 1941 по июнь 1942 года, - рассказал ТИА Сергей Садовников, кандидат исторических наук, редактор журнала «Военная археология».

Среди опознанных были и 6 наших земляков, сейчас идет поиск их родственников.

 Иванов Иван Григорьевич (25.5.1897 – 24.10.1941) -  Фировский район;
 Кузьмин Григорий Кузьмич (7.12.1908 – 4.4.1942) - Удомельский район;
 Минин Василий Васильевич (13.6.1907 – 16.4.1942) - Овинищенский район;
 Соловьев Егор Арсентьевич (23.4.1908 – 6.02.1942) - Погорельский район;
 Суханов Иван Алексеевич (10.1908 – 29.12.1941) - Кувшиновский район;
 Турков Пётр Михайлович (25.9.1922 – 19.01.1942) - Удомельский район.
        
Сканы персональных карт военнопленных, данные РВК и сведения из Книг Памяти представлены в ОБД «Мемориал».

Примечания: У Соловьёва см. также отчество «Арсеньевич»; Турков П.М., «гражданский» - уроженец с. Отяс [Сосновский района Тамбовской обл.]. Тамбовские поисковики  уже ведут розыск родственников по месту его рождения.

 Точное место погребения – кладбище лагеря военнопленных шталаг    II H (302) около населенного пункта Сосновице у Гольчево Каменьского повята Западно-Поморского воеводства Республики Польша.

30 июня 2017 года российские и польские поисковики совместно с администрацией г. Гольчево торжественно откроют мемориальные плиты, на которых увековечены имена умерших советских воинов. В церемонии будут принимать участие и родственники опознанных воинов.
   

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Метки: великая отечественная война нашли останки солдат ищут родственников погибших солдат
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