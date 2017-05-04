В Польше нашли останки солдат, призванных из Калининской области

В Западно-Поморском воеводстве Республики Польша в 2014 году прошли две международные экспедиции по поиску мест погребений останков советских военнопленных, умерших в одном из отделений Шталага № 302. В поисковых и эксгумационных работах около Сосновицы у городка Гольчево (немецкое название Гюльцов) с польской стороны принимали участие представители департамента судебной медицины Поморского медицинского университета, группы военной археологии «Поморже-1945» из Щецина и поисковая группа «Всход» из Белостока. С российской стороны — представители поискового движения Москвы под эгидой журнала «Военная археология», с германской — члены общественной поисковой организации V.B.G.O.



- Экспедиции обнаружили останки 180-ти военнослужащих. По выявленным нами опознавательным знакам военнопленных (шталаговским медальонам) и документам Центрального архива Министерства обороны РФ уже удалось идентифицировать более 120-ти советских военнопленных, которые умерли по причине истощения и болезней в период с октября 1941 по июнь 1942 года, - рассказал ТИА Сергей Садовников, кандидат исторических наук, редактор журнала «Военная археология».

Среди опознанных были и 6 наших земляков, сейчас идет поиск их родственников.

Иванов Иван Григорьевич (25.5.1897 – 24.10.1941) - Фировский район;

Кузьмин Григорий Кузьмич (7.12.1908 – 4.4.1942) - Удомельский район;

Минин Василий Васильевич (13.6.1907 – 16.4.1942) - Овинищенский район;

Соловьев Егор Арсентьевич (23.4.1908 – 6.02.1942) - Погорельский район;

Суханов Иван Алексеевич (10.1908 – 29.12.1941) - Кувшиновский район;

Турков Пётр Михайлович (25.9.1922 – 19.01.1942) - Удомельский район.



Сканы персональных карт военнопленных, данные РВК и сведения из Книг Памяти представлены в ОБД «Мемориал».

Примечания: У Соловьёва см. также отчество «Арсеньевич»; Турков П.М., «гражданский» - уроженец с. Отяс [Сосновский района Тамбовской обл.]. Тамбовские поисковики уже ведут розыск родственников по месту его рождения.

Точное место погребения – кладбище лагеря военнопленных шталаг II H (302) около населенного пункта Сосновице у Гольчево Каменьского повята Западно-Поморского воеводства Республики Польша.

30 июня 2017 года российские и польские поисковики совместно с администрацией г. Гольчево торжественно откроют мемориальные плиты, на которых увековечены имена умерших советских воинов. В церемонии будут принимать участие и родственники опознанных воинов.

