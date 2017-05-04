В Твери судебные приставы смогли взыскать с должника 130 тысяч рублей, арестовав его автомобиль

Во время рейда «Мобильный пристав» был выявлен автомобиль, владелец которого своевременно не выплатил государству назначенный штраф таможенной службы в размере 130 тысяч рублей.

Судебные приставы, арестовав у должника авто, предупредили неплательщика о его дальнейшей реализации. Но к концу рабочего дня вся сумма долга была оплачена.

Ещё у одного автомобилиста-должника был неоплаченный долг по кредитным обязательствам в сумме 47 тысяч рублей. Однако деньги нашлись, как только судебные приставы начали составлять акт описи автотранспортного средства. Необходимую сумму привезла жена наличными. Всего за время рейда на месте оплачено задолженности по 59 исполнительным производствам. За несколько часов среди водителей выявлено 26 должников.

Узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте http://r69.fssprus.ru/iss/ip, выбрав сервис «Банк данных», сообщает УФССП по Тверской области.