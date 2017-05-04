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В Твери судебные приставы смогли взыскать с должника 130 тысяч рублей, арестовав его автомобиль

04 Мая 2017 13:48
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Во время рейда «Мобильный пристав» был выявлен автомобиль, владелец которого своевременно не выплатил государству назначенный штраф таможенной службы в размере 130 тысяч рублей.

Судебные приставы, арестовав у должника авто, предупредили неплательщика о его дальнейшей реализации. Но к концу рабочего дня вся сумма долга была оплачена.

Ещё у одного автомобилиста-должника был неоплаченный долг по кредитным обязательствам в сумме 47 тысяч рублей. Однако деньги нашлись, как только судебные приставы начали составлять акт описи автотранспортного средства. Необходимую сумму привезла жена наличными. Всего за время рейда на месте оплачено задолженности по 59 исполнительным производствам. За несколько часов среди водителей выявлено 26 должников.

Узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте http://r69.fssprus.ru/iss/ip, выбрав сервис «Банк данных», сообщает УФССП по Тверской области.

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Метки: арест автомобиля штраф незаплаченный штраф должник судебные приставы
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Комментарии (2)

  • Rina 
    Покажите нам этих приставов! Героев надо знать в лицо! Смущает только, что бились они за бюджетные деньги и деньги банков. А вот за долги по ЖКХ что-то работать не хотят.
    04.05.2017 14:01
    0 | 3

    • hell 
      Эт Вы о чем? За долги ЖКХ приставы так же по долгам работают, в  последнее время очень эффективно... Эт я Вам, как работник ЖКХ могу сказать......
      04.05.2017 18:31
      0 | 0
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