tvernews.ru
04 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Во Ржеве грабитель с отверткой напал на женщину и бросил ее умирать в подъезде

04 Мая 2017 12:48
Автор:

В полицию обратился 48-летний житель Ржева, который сообщил о том, что на его жену совершено разбойное нападение. Он рассказал, что вечером в подъезде одного из домов неизвестный мужчина напал на 43-летнюю женщину и нанёс ей несколько колото-резаных ран отверткой область груди, а затем несколько ударов кулаками по голове. Избив женщину, нападавший похитил её сумку, в которой находились деньги, мобильный телефон и ключи от квартиры, после чего скрылся с места преступления.

Когда жена не вернулась вовремя с работы, заявитель пошел встречать ее, но увидел супругу в подъезде дома на лестничной площадке в  бессознательном состоянии.

Удалось установить личность нападавшего - это неработающий 23-летний житель Ржева. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: ограбление в подъезде дома грабёж ограбление избил женщину напал с отверткой
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • bublik 
    "грабитель напал на женщину с отверткой" ну читайте вы что пишите.
    04.05.2017 13:03
    0 | 0

  • Moon_Orchid 
    Женщине скорейшего выздоровления, биомусор - в утиль.
    04.05.2017 13:10
    0 | 4
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
31

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

В Твери прошёл митинг «Надоел»

2017-04-29 21:54
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100