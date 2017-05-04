Во Ржеве грабитель с отверткой напал на женщину и бросил ее умирать в подъезде

В полицию обратился 48-летний житель Ржева, который сообщил о том, что на его жену совершено разбойное нападение. Он рассказал, что вечером в подъезде одного из домов неизвестный мужчина напал на 43-летнюю женщину и нанёс ей несколько колото-резаных ран отверткой область груди, а затем несколько ударов кулаками по голове. Избив женщину, нападавший похитил её сумку, в которой находились деньги, мобильный телефон и ключи от квартиры, после чего скрылся с места преступления.

Когда жена не вернулась вовремя с работы, заявитель пошел встречать ее, но увидел супругу в подъезде дома на лестничной площадке в бессознательном состоянии.

Удалось установить личность нападавшего - это неработающий 23-летний житель Ржева. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает УМВД России по Тверской области.