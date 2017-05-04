За последние 10 дней сотрудникам ГИБДД Тверской области попытались четыре раза дать взятки

Уголовный кодекс РФ предусматривает за это деяние ряд наказаний: от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет.

УГИБДД УМВД России по Тверской области неоднократно предупреждало граждан о недопустимости предложения взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Тем не менее, жители региона, пытаясь уйти от ответственности, с завидным постоянством продолжают нарушать закон. Только за последние 10 дней сотрудникам ГИБДД Тверской области четыре раза попытались дать взятки.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает участникам дорожного движения о недопустимости дачи взяток сотрудникам полиции. Независимо от суммы, которую пытается передать гражданин, это уголовно наказуемое деяние. Всегда помните о том, что пытаясь таким образом избежать административного наказания, Вы можете понести ответственность более суровую, уже согласно УК РФ.

Согласно статье 291 УК РФ, максимальное наказание за дачу взятки – лишение свободы на срок до двух лет, в крупном размере – до восьми, в особо крупном размере – до 12 лет. Предварительное следствие по преступлениям, предусмотренным ст.291 УК РФ и совершаемым на территории Тверской области производится СК РФ.