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За последние 10 дней сотрудникам ГИБДД Тверской области попытались четыре раза дать взятки

04 Мая 2017 12:22
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Уголовный кодекс РФ предусматривает за это деяние ряд наказаний: от штрафа до лишения свободы сроком до 12 лет.

УГИБДД УМВД России по Тверской области неоднократно предупреждало граждан о недопустимости предложения взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Тем не менее, жители региона, пытаясь уйти от ответственности, с завидным постоянством продолжают нарушать закон. Только за последние 10 дней сотрудникам ГИБДД Тверской области четыре раза попытались дать взятки.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает участникам дорожного движения о недопустимости дачи взяток сотрудникам полиции. Независимо от суммы, которую пытается передать гражданин, это уголовно наказуемое деяние. Всегда помните о том, что пытаясь таким образом избежать административного наказания, Вы можете понести ответственность более суровую, уже согласно УК РФ.

Согласно статье 291 УК РФ, максимальное наказание за дачу взятки – лишение свободы на срок до двух лет, в крупном размере – до восьми, в особо крупном размере – до 12 лет. Предварительное следствие по преступлениям, предусмотренным ст.291 УК РФ и совершаемым на территории Тверской области производится СК РФ.

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Метки: дача взятки дача взятки должностному лицу дача взятки полицейскому
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Жители региона "с завидным постоянством продолжают нарушать закон"
Правильно, приучили же за 25 лет. Сам сталкивался раньше не раз - останавливают, радар в нос пихают и ласковым баритоном спрашивают - "Протокол? Или на месте решим с дисконтом?"
    04.05.2017 12:45
    1 | 3

  • 1% 
    точно, kudimov.... тучные люди в странной форме почти всегда предлагают решить вопрос на месте, особенно если ценник штрафа нормальный. Естественно, что пытаться "бороться с коррупцией" методом преследования граждан, которые по сути жертвы идиотской системы - это плохая история. Есть масса способов наказывать нарушителей дорожного движения - от балльной системы до внедрения беспилотных электротакси, есть опыт применения этих практик, но для начала необходимо менять организацию дорожного движения в принципе. Начиная со строительства дорог. Это не так сложно, как может показаться, все ресурсы в нашей стране есть. Другое дело что нет воли для принятия решения и контроля общества за исполнением.
    04.05.2017 12:58
    0 | 2

  • romich 
    Останавливают  редко.  По делу - еще реже.  Ни разу  не предлагали решить на месте. Чушь не городите, господа.  Вообще,  гаишники в Твери адекватные. 
Мнение недоразвитых  правдоискателей,  постоянно провоцирующих  инспекторов и истерящих в интернетах - не в счет.
    04.05.2017 13:01
    1 | 3

  • bublik 
    синька откупается? видать лишение светит, вот и суют. вряд ли от 500 рублёвого протокола, соткой хотят отмазаться. а раз сильно косячат, не грех и "посидеть" подумать, над своим поведением.
    04.05.2017 13:13
    0 | 1
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