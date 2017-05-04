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Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо» - ТИА
04 Мая 2017 11:45
Автор:
Фотограф: София Шереметкер, Сергей Гудий Фоторепортаж

Подготовку к строительству в региональной столице комплекса «Тверь Экспо» обсудили Губернатор Игорь Руденя и Александр Анохин, генеральный директор АО «Спецремонт». Производственные мощности компании, подведомственной Министерству обороны РФ, в настоящее время размещаются на земельном участке, который выбран под возведение выставочного центра. Достигнута договорённость о передаче территории в государственную собственность Тверской области.

Планируется, что центр разместится на площади около 60 га в Заволжском районе.

По словам Александра Анохина, предварительный план мероприятий по передаче земель уже одобрен: процесс будет идти в два этапа.

- Участок состоит из двух частей: 39 га и 20 га. Большая часть не имеет никаких обременений, и это позволяет нам приступить к её передаче в собственность региона, — сказал Александр Анохин.

Мероприятия займут около полутора месяцев. На втором участке находятся действующие мощности АО «Спецтехника», освободить площади предприятие сможет в течение 6-8 месяцев.

Для размещения АО «Спецремонт» будет выделена площадка в другом месте, по стоимости и техническим характеристикам полностью соответствующая нынешней.

Выставочный центр «Тверь Экспо», а также офисно-гостиничный комплекс «Тверь Сити» в районе железнодорожного вокзала в перспективе должны стать важнейшими объектами деловой инфраструктуры столицы Верхневолжья. В феврале они были презентованы на экспозиции регионов Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

«Тверь Экспо» запланирован как площадка для презентации экономического, туристического и инвестиционного потенциала Тверской области, проведения крупных мероприятий. Стоимость проекта оценивается примерно в 8 млрд рублей. На финальной стадии реализации он может обеспечить несколько тысяч рабочих мест для жителей региона, сообщает правительство Тверской области


 

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Метки: «Тверь Экспо» «Тверь Сити» тверь
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Комментарии (14)

  • abeltv 
    Вбухивание огромных денег в ненужные Твери и области проекты!
    04.05.2017 12:14
    0 | 10

    • romich 
      А что нужно Твери?  Просвети.
      04.05.2017 12:20
      7 | 0

      • Shizd_Tverskoy 
        Город утопает в мусоре, с трудом пережил зиму из-за проблем с коммуникациями, по дорогам невозможно ездить из-за рытвин, здравоохранение дышит на ладан. Строительство западного моста, наконец.
        04.05.2017 12:50
        0 | 10

  • BARBAdos 
    Планируется, что центр разместится на площади около 60 га в Заволжском районе.////

ну и где конкретно в итоге эта хрень разместится то? Странная новость какая то...
    04.05.2017 12:29
    0 | 10

    • aaz69 
      Если ничего не поменялось, то "эта хрень" будет между устьем р.Межурка и "железкой" Москва-Питер
      04.05.2017 12:37
      0 | 0

      • BARBAdos 
        так там же ДСК новую порцию соц.жилья уже строит, че то не совсем понятно, где оно стоять все будет
        04.05.2017 12:40
        0 | 1

        • Small19 
          "Достигнута договорённость о передаче территории в государственную собственность Тверской области" - значит сейчас там частная собственность??? Ну и где же она? Кто тот барин владеющий таким участочком в черте города?
          04.05.2017 12:53
          0 | 2

          • bublik 
            маленько не правильный вопрос. как этот участочек у барина оказался? за ваучеры выкупил?
или это земля МО?
            04.05.2017 13:20
            0 | 0

          • Alx 
            Военным же принадлежит. В статье написано.
            04.05.2017 13:32
            0 | 0

  • BARBAdos 
    кстати можно в районе константиновских карьеров построить этот тверь-экспо, там песка дофига и будет у нас тверская "кремневая долина" - туристы будут на нее слетаться как мухи на говно, и поржать можно и искупаться заодно...
    04.05.2017 12:33
    0 | 1

  • BARBAdos 
    Фотограф: София Шереметкер /////

вот стопудова нифига этот фотограф не родственница нашей депутатши-шереметкер.)))
    04.05.2017 12:37
    0 | 4

    • Small19 
      Ага, а ещё эта хрень называется "Фоторепортаж"
      04.05.2017 12:55
      0 | 2

  • Vova 
    «2462 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ВООРУЖЕНИЯ И СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ» 

АО "2462 ЦБПР" 

Адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 4
    04.05.2017 13:05
    0 | 0

  • 1% 
    да не будет ничего построено - просто деньги похитят и все. Ну может еще пару  макетов сделают) соглашусь с мнением людей - эта фигня тверской области абсолютно не нужна. Если romich не в курсе, то тверской области катастрофически необходимы современная инфраструктура, развитая промышленность, соцзащита и здравоохранение, доступное жилье (не убогие многоэтажки на отшибе) и тд и тп. Торговыми центрами, изготовлением кокошников и печением бургеров экономику не поднимешь.
    04.05.2017 13:10
    0 | 1
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