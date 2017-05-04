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В Бельском районе установили памятник бойцам-нижегородцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

04 Мая 2017 10:50
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Фоторепортаж

Администрация Нижнего Новгорода оказала содействие председателю комитета ветеранов «Российский союз ветеранов» Геннадию Соколову в доставке памятника павшим бойцам-нижегородцам в Тверскую область.

На протяжении всего 1942 года в Бельском районе шли тяжелейшие бои. В составе воинских частей отважно сражались и нижегородцы.

Примером героизма служит подвиг красноармейца из Богородска Ивана Королева, который, прикрывая отход своей части, ценой своей жизни, в бою у деревни Васенево пулеметным огнем уничтожил 191 фашиста. Перед войной он трудился на Горьковском автозаводе.

Обстановка на поле боя менялась постоянно. Воинские части и подразделения попадали в окружение, с боями прорывались из них. Потери были огромные. Среди участников боев множество числятся пропавшими без вести. В этом году исполняется 75 лет трагической Ржевско-Вяземской наступательной операции.

Монумент в память о земляках-нижегородцах, павших во время боев в Бельском районе Тверской области, был спроектирован и изготовлен из нижегородских камней-валунов при участии сына погибшего красноармейца Льва Перевозчикова.

Житель Сормовского района Лев Перевозчиков после длительных поисков по архивным данным, в том числе и немецким, а также благодаря встречам с выжившими бойцами воинских частей, в которых воевал его отец, нашел поле, где в бою погиб красноармеец Федор Перевозчиков. Вместе с поисковиками нижегородского «Кургана» он исследовал поле в районе деревни Околица. К сожалению, по найденным останкам шанс установить их принадлежность крайне мал. Лев на свои средства изготовил из сормовских гранитных валунов памятник, на котором выбита надпись: "В память всем нижегородцам, павшим в бою за Родину. От потомков".

Комиссия по увековечиванию памяти погибших за Отечество воинов решила вопрос с администрацией поселения деревни Околица Бельского района и владельцем земли о выделении безвозмездно участка на этом поле для установки памятника.

Сообщает www.vremyan.ru

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Метки: бельский район нижегородцы памятник воинам-нижегородцам
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