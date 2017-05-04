В Тверской области таксист превысил скорость и улетел в кювет

3 мая около 15.15 на 151 км дороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово Нелидовского района Тверской области 27-летний таксист на автомобиле «Рено Логан» превысил скорость и улетел в кювет. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, с травмами его доставили в больницу.

В 11.00 на ул. Большая города Бежецка около д. № 36 67-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» поворачивал налево и не пропустил ВАЗ-21074. В ДТП пострадала 53-летняя женщина -пассажир ВАЗ-21074, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области