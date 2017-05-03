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Аэропорты ограничат работу из-за проведения парада Победы

03 Мая 2017 20:11
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ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» сообщает, что в связи с проведением репетиций воздушной части Парада Победы 4, 7 мая и самого парада 9 мая в нескольких аэропортах России вводятся кратковременные ограничения. Аэропорт «Шереметьево» в эти дни не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10.20 до 11.00 мск. Аэропорт «Внуково» – с 10.30 до 11.10 мск. Аэропорты «Домодедово», «Раменское», «Остафьево» – с 10.40 до 11.10 мск.

Закрывать аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге не планируется. Но возможны разовые кратковременные (5-7 минут) ограничения по отправке и приему воздушных судов.

В екатеринбургском «Кольцово» 6 и 7 мая ограничения вводятся с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени, 9 мая — с 10.10 до 10.50.

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Метки: аэропорты москвы аэропорты ограничат работу аэропорты россии
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Комментарии (1)

  • hell 
     Или...  намного раньше о таких ситуевинах вещают,- люди уже рассчитали вылеты-прилеты на праздничные дни...
    03.05.2017 22:31
    0 | 0
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