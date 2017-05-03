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В Ржевском районе проходят масштабные поисковые работы

В Ржевском районе проходят масштабные поисковые работы - ТИА
03 Мая 2017 19:25
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Видео

Уже больше недели в Ржевском районе Тверской области идут поисковые работы, проводимые Международной военно-исторической поисковой экспедицией  «Ржев. Калининский фронт». Поисковиков развозят к месту раскопок на специальном транспорте, а пешие группы  следуют к указанному месту для осуществления раскопок.

Помимо основных поисковых работ, в программу проекта входит проведение учебных семинаров, тематические и культурные мероприятия. Большая работа проводится для подрастающего поколения, в особенности, занятия по военной археологии. Только с начала открытия Международной военно-исторической поисковой экспедиции ее посетило около 800 учащихся. 

ГУ МЧС России по Тверской области обеспечивает безопасность проведения массовых мероприятий. На территории обустроены палаточный городок, а также выставка пожарно-спасательной техники, подготовленная сотрудниками  ведомства. На базе поискового лагеря создан и полевой музей, куда свозят находки поисковиков.

В ходе поисковых работ обнаружены останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, они досконально изучаются специалистами, а затем передаются в специально отведенное место для хранения.

Материал и видео УМЧС России по Тверской области.

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Метки: ржев калининский фронт поисковая экспедиция
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Комментарии (1)

  • antiER 
    А кто находки для поисковиков закапывает? МЧС?
    03.05.2017 22:53
    0 | 0
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