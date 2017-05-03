В Ржевском районе проходят масштабные поисковые работы

Уже больше недели в Ржевском районе Тверской области идут поисковые работы, проводимые Международной военно-исторической поисковой экспедицией «Ржев. Калининский фронт». Поисковиков развозят к месту раскопок на специальном транспорте, а пешие группы следуют к указанному месту для осуществления раскопок.

Помимо основных поисковых работ, в программу проекта входит проведение учебных семинаров, тематические и культурные мероприятия. Большая работа проводится для подрастающего поколения, в особенности, занятия по военной археологии. Только с начала открытия Международной военно-исторической поисковой экспедиции ее посетило около 800 учащихся.

ГУ МЧС России по Тверской области обеспечивает безопасность проведения массовых мероприятий. На территории обустроены палаточный городок, а также выставка пожарно-спасательной техники, подготовленная сотрудниками ведомства. На базе поискового лагеря создан и полевой музей, куда свозят находки поисковиков.

В ходе поисковых работ обнаружены останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, они досконально изучаются специалистами, а затем передаются в специально отведенное место для хранения.