В Тверской области задержана 25-летняя преступница-рецидивистка

В полицию обратился 83-летний житель посёлка Пено. Он рассказал, что у него пропала крупная сумма денег после того, как днем к нему пришла неизвестная женщина под предлогом покупки части дома. Воспользовавшись тем, что пенсионер ненадолго отлучился из комнаты, злоумышленница похитила из тумбочки денежные сбережения в сумме 60 000 рублей и сбежала.

Как сообщает УМВД по Тверской области, сотрудники угрозыска установили и задержали преступницу. Ею оказалась девушка 1991 г.р., неработающая и ранее судимая. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Оперативники проверяют женщину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.