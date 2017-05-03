Как Тверь встретит День Победы: праздничная программа

В Твери продолжается подготовка к празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Всего в городе пройдёт более ста мероприятий, посвящённых празднику.

Общегородские мероприятия в День Победы по традиции начнутся в 8:00 с панихиды по погибшим воинам в городских храмах. В 9 часов на площади Победы стартует 70-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. В 9:15 на Комсомольской площади пройдёт церемония возложения цветов к мемориальному комплексу в честь легендарного экипажа Степана Горобца.

В 10 часов начнутся церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям в районах города – на Черкасском, Волынском и Смоленском захоронениях, в посёлках Сахарово, Керамического завода, Элеватор, Мигалово, деревне Константиновка, на военном мемориале на кладбище «Большие Перемерки». В 10:20 цветы и венки будут возложены к братской могиле на площади Ленина. В 11 часов пройдёт церемония возложения гирлянды Славы и цветов к стеле «Город воинской славы», после чего в 11:30 от мемориала начнётся шествие к Обелиску Победы. По завершении шествия в 12 часов у обелиска пройдёт праздничный митинг, торжественное прохождение войск Тверского гарнизона, а в 12:45 здесь же, на площади Победы начнётся концертная программа «Поклонимся великим тем годам».

Параллельно с памятными мероприятиями будет организована также культурная и спортивная программы праздника. В 10 часов на Театральной площади начнёт работу выставка военной техники. В это же время на стадионе «Химик» стартуют соревнования по мини-футболу «Кубок Победы». В 12 часов на улице Трёхсвятской (между торговыми центрами «Олимп» и «Парадиз») начнётся всероссийская спортивная акция «Рекорд Победы»: её участники должны сделать 26 298 отжиманий – по числу мирных дней, прошедших с окончания Великой Отечественной войны. В полдень праздничная программа «Этот День Победы!» начнётся на стадионе Суворовского училища. С 13 часов будет проходить концертная программа «Победа в сердцах поколений» в городском саду, с 14 часов – праздничная программа «У фронтовой землянки» в Парке Победы. Также в 13 часов стартует автопробег «Я за Победу!» – два года назад аналогичное мероприятие стало самым массовым автопробегом в России, посвящённым Победе в Великой Отечественной войне, и этот рекорд до сих пор не побит.

Одним из центральных мероприятий станет уже традиционное шествие Бессмертного полка. С 15 до 16 часов участники акции пройдут от стелы «Тверь - город воинской славы» до Обелиска Победы, держа в руках транспаранты или фотографии своих близких фронтовиков. Во главе шествия пройдут школьники с «Полотном памяти», сшитым из более чем трёх с половиной тысяч «солдатских платков» с именами фронтовиков.

В 18:45 на площади Победы стартует молодёжная акция «Молодёжь помнит», в 19 часов там же пройдёт Всероссийская минута молчания. Завершится празднование Дня Победы праздничным фейерверком в 22:00.

Управление информации администрации города Твери.