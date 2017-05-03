В Тверской области водитель покалечил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Авария произошла в поселке Выползово 3 мая. В УГИБДД по Тверской области ТИА рассказали, что авария произошла около 6:30 на рынке на улице Погорелова. Водитель на автомобиле ВАЗ наехал на женщин, которые стояли рядом с припаркованным УАЗ «Патриот». Пострадавших зажало между машинами.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, сотрудники ГИБДД установили личность владельца машины, ведется его розыск.

Женщины получили травмы: у 32 летней пострадавшей перелом таза, 35-летняя получила ушибы и ссадины.