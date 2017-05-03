Тверь украсят 160 тысяч цветов

С 15 мая в Твери начнутся работы по обустройству цветников и клумб – всего в городе высадят более 160 тысяч самых разных видов цветов. Рассада и конструкции вертикального озеленения специалистами МБУ «Зеленстрой» уже подготовлены. Последнее слово осталось за погодой.

В теплицах МБУ «Зеленстрой» высадки на клумбы дожидаются более 160 тысяч рассады цветочных культур – это почти 3 000 квадратных метров цветников во всех районах города. Разные сорта бегонии, сальвия, олиусы, бархатцы, агератум, петуния традиционно будут радовать горожан почти до конца осени – цветы работниками «Зеленстроя» подбирались специально для тверского климата и должны цвести до октября.

Рассаду выращивали с середины января, как рассказывает заместитель директора предприятия Ирина Котова.

Работа эта очень трудоёмкая: после посева семена нужно поместить в специальную камеру проращивания на несколько дней, затем пикировка, досветка, строгое соблюдение температурного режима – за всем этим пристально следят агрономы. Поэтому «суровая» весна не помеха для выращивания рассады, а вот если погода будет холодной, с высадкой растений в открытый грунт придётся немного подождать.

Помимо красивых клумб и цветников на улицах города установлены конструкции вертикального озеленения и топиарии: в сквере Ниловского в Заволжском районе Винни-Пух и пингвин, у досугового центра «Мир» в микрорайоне «Южный» - матрешки, в сквере напротив ТГТУ в Пролетарском районе – утки и слон, а ещё утки в сквере на бульваре Ногина.

Как рассказал агроном МБУ «Зеленстрой» Вадим Колобков, в октябре прошлого года работники предприятия посадили тюльпаны и на некоторых цветниках города они вовсю уже цветут – например, на площади Договора Тысяч. Если погода будет тёплой, к 9 мая все тюльпаны должны распуститься.

На высадке растений работу МБУ «Зеленстроя» не закончится. Чтобы клумбы и цветники были настоящим украшением Твери, за ними нужен постоянный уход.

Ирина Котова обратилась к горожанам с просьбой уважать труд работников МБУ «Зеленстрой» - относиться к цветам бережно и любоваться ими, а не рвать и губить.