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В День Победы в Твери перекроют движение и изменят маршруты общественного транспорта

03 Мая 2017 17:26
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9 мая на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Твери будет прекращено движение всех видов транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети. Кроме того, в связи с перекрытием движения будут временно изменены маршруты движения городских автобусов и троллейбусов, как сообщает пресс-служба администрации Твери. 

На главной площадке праздника – у обелиска Победы – движение будет перекрыто ещё с 7 мая. Это связано с необходимостью установки сцены и проведения других подготовительных работ. Движение и парковка всех видов транспорта на участке улицы Софьи Перовской (у Обелиска Победы) от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской запрещается на период с 10 часов 7 мая до 18 часов 10 мая.

В сам День Победы перекрытия движения будут осуществляться:

– с 8:00 до 22:30: по улице Советской, улице Софьи Перовской и проспекту Калинина на участке от улицы Карла Маркса до Волжского проезда; по Краснофлотской набережной на участке от площади Победы до улицы Ефимова;

– с 8:00 до 16:00: по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда; по улице Вольного Новгорода на участке от площади Советской до Тверского проспекта; по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до Тьмацкого проезда; по Свободному переулку на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина; по улице Ивана Седых; по Театральному проезду (в обоих направлениях);

– с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00: по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Тверскому проспекту на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской;

– с 8:00 до 11:00: по набережной Афанасия Никитина на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира;

– с 11:15 до 12:00 (по мере продвижения колонны): по улице Бебеля на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Советской до улицы Ефимова; по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.

Объезд данных участков будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. Руководителям транспортных организаций и предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, рекомендовано временно изменить схемы движения подвижного состава, а также провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями.

Кроме того, ограничивается парковка транспортных средств в центре города. В частности с 18 часов 8 мая до 16 часов 9 мая парковка всех видов транспорта будет запрещена на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Советской до улицы Крылова), на улице Советской (на участке от Татарского переулка до площади Победы), на улице Вольного Новгорода (на участке от Советской площади до Тверского проспекта) и на набережной Афанасия Никитина (на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира). 9 мая с 6:00 до 22:30 запрещается парковка всех видов транспорта на участке улицы Бебеля от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской, на автостоянке около гимназии №6 и на участке Краснофлотской набережной от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского (кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие).

В связи с перекрытиями временно изменятся маршруты движения общественного транспорта. Маршруты автобусов и троллейбусов будут изменены на период до 16 часов.

Троллейбусы №2 проследуют по маршруту «Железнодорожный вокзал – Дом союзов», №3 – по маршруту «Левитана – Дом союзов», №7 – «Бульвар Профсоюзов – Цирк». Остальные троллейбусные маршруты изменения не затронут.

Изменятся также маршруты автобусов №20, 21, 31, 41, 104 и 154. Автобус №20 будет ходить от посёлка Мигалово до Тверской площади (по улицам Брагина/Бебеля), №21 – от микрорайона «Южный» (улица Левитана) до конечной остановки «Энергоремонт» (улица Индустриальная). Автобус №31 вместо Смоленского переулка и улицы Советской будет проходить по проспекту Победы и Тверскому проспекту через речной вокзал и далее по маршруту. Аналогично автобус №41 вместо улиц Советской и Новоторжской будет проходить через Смоленский переулок, проспект Победы и Тверской проспект. Маршрут №104 укорачивается до Речного вокзала. Маршрут №154 разделяется на две части – половина подвижного состава будет ходить от Тверской площади через Пролетарский район до Лебедево; другая половина – от Речного вокзала через Заволжье до Дмитрово-Черкасс. Автобусы маршрутов №1, 30, 33, 36, 56 будут осуществлять работу по обычному расписанию.

Для обеспечения выезда горожан из центра Твери по окончании праздничных мероприятий время работы муниципального общественного транспорта 9 мая будет продлено до 23:30. Кроме того, по окончании праздничного фейерверка на ближайшие к площади Победы остановки общественного транспорта будет подан подвижной состав для скорейшего обслуживания пассажиров.

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Комментарии (5)

  • BARBAdos 
    9 мая на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Твери///////

че война в 47-м закончилась? Блин, давно я учебник истории в руки не брал....
    03.05.2017 17:43
    0 | 2

  • BARBAdos 
    по поводу сабжа - просто ахтунг какой то... Видимо у нас власть в своем патриотическом угаре чувство меры совсем потеряло: ремонт обелиска, постройка моста пешеходного от обелиска, теперь вот движение на 3 дня по центральной улице перекрывают. Блин, да хватит вам прошлым жить и устраивать эту помпу ненужную, займитесь наконец настоящим и будущим - неужто проблем у нас нет, что столько ресурсов и времени тратится на эту помпу? Скорее проблем этих столько, что проще не решать их, а устраивать массовые торжества, как в КНДР, чтобы замыливать эти проблемы в глазах граждан всей этой патриотической билибердой...
    03.05.2017 17:49
    0 | 0

  • 1% 
    BARBAdos, кстати, я видел фриков от ЕР в маечках с патчем "70 лет победе") и не только в Твери) похоже, это новая (разумеется, единственно верная) трактовка событий. Как сказал иерофант володин - кто атакует историю после 1917 года, тот не атакует историю до 1917 года)
    03.05.2017 17:56
    0 | 0

    • Companero 
      Это они деньги бюджетные экономят. Новые маечки не печатают, позапрошлогодними обходятся.
      03.05.2017 18:08
      0 | 0

    • BARBAdos 
      да этим говноедам скажут надеть майки со 100-летием велик. окт. революции, и они наденут, че там, партия сказало надо - комсомол ответил есть...

Я обычно не акцентирую внимание на очепятках и ошибках редакторов (выделяю и ctrl жму), но здесь уж слишком показательная опечатка - походу даже работникам сми вся эта тема настолько приелась и надоела, что на автомате строчат...
      03.05.2017 18:15
      0 | 0
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