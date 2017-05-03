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«Тверь Водоканал» начал подготовку к капитальному ремонту коллектора на улице Королева

03 Мая 2017 16:40
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Фоторепортаж

В производственной программе ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») на 2017 год запланирован капитальный ремонт канализационного коллектора на улице Королева диаметром 1500 мм. Участок  железобетонного трубопровода протяженностью 70 метров будет полностью заменен на трубу из пластика.

Специалисты уже приступили к разработке грунта на месте будущих работ. В администрации сейчас согласовывается площадка для временного складирования грунта и строительных материалов.

«Учитывая большой диаметр коллектора и глубину его залегания не менее четырех метров, будет выбран большой объем грунта. Поэтому мы согласовываем площадку для складирования. Коллектор проходит по зеленой зоне, вдали от дорог и домов. Однако мы столкнулись с неожиданными сложностями – весь грунт в районе залегания трубопровода усыпан толстым слоем строительного мусора. Это добавит нам работы», - прокомментировала директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Проведение ремонтных работ необходимо для повышения надежности водоотведения микрорайона «Южный», обеспечения его экологической безопасности. По окончании капитального ремонта сетей санитарная зона прохождения коллектора и площадка складирования грунта будут очищены и рекультивированы.

В ближайшие дни начнется монтаж временной системы для перекачивания стоков. Полностью все работы, включая благоустройство, планируется выполнить до 10 июля.

Информация пресс-службы ООО «Тверь Водокнал».

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Метки: тверь водоканал водоканал замена труб ремонт коллектора
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Комментарии (2)

  • jazz-y 
    ... между тем капитально отремонтированный 2 года "стратегический" участок коллектора на бульваре Профсоюзов дал течь и уже поглотил половину пешеходной дорожки. На протяжении месяца все работы на данном участке сводятся к периодическому перемещению ограждения подальше от центра воронки...

https://www.tvernews.ru/news/202502/
    03.05.2017 16:55
    0 | 2

  • 1% 
    очередной отрицательный взлет и великая победа "водоканала"... страдальцам с ул.Королёва я бы порекомендовал озаботиться поиском альтернативных источников водоснабжения - наверняка в процессе сложных работ будет установлено, что необходимо временно отключить воду. Немножко совсем, до проведения совещания по выработке решения в целях создания благоприятных условий для создания комиссии....
    03.05.2017 17:51
    0 | 0
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