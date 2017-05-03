Виновного за сход цистрен с сжиженным газом нашли и наказали

Тверская межрайонная транспортная прокуратура провела проверку в связи со сходом с рельсов 18 апреля в Торопецком районе 5 цистерн, две из которых были с сжиженным газом (пропан-бутан), на пути необщего пользования, находящегося в собственности ОАО «СГ-трейдинг».

В ходе проверки установлено, что причиной происшествия стали: брусья, износ которых составляет более 65 %, значительное расширение колеи на стрелочном переводе и отсутствие порядка содержания железнодорожного полотна.

По результатам проверки в адрес руководителя организации внесено представление, в отношении должностных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования).