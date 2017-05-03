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Виновного за сход цистрен с сжиженным газом нашли и наказали

03 Мая 2017 16:22
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Тверская межрайонная транспортная прокуратура провела проверку в связи со сходом с рельсов 18 апреля  в Торопецком районе 5 цистерн, две из которых были с сжиженным газом (пропан-бутан), на пути необщего пользования, находящегося в собственности ОАО «СГ-трейдинг».

В ходе проверки установлено, что причиной происшествия стали: брусья, износ которых составляет более 65 %, значительное расширение колеи на стрелочном переводе и отсутствие порядка содержания железнодорожного полотна.

По результатам проверки в адрес руководителя организации внесено представление, в отношении должностных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на путях необщего пользования).

 

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Метки: транспортаня прокуратура сход цистерн
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Комментарии (4)

  • vo-vam 
    Цитата 1: "на стрелочном переводе"
Цитата 2: "нашли и наказали"

Специально что ли так составлено, намекая, что наказали "стрелочника" (козла отпущения)?
    03.05.2017 16:45
    0 | 0

    • Krikri 
      и штраф то наверное не маленький, цельных 500 рублей...
      03.05.2017 17:09
      0 | 1

  • horton 
    Что за брусья такие? Шпалы штоль? )))
    03.05.2017 17:00
    0 | 1

  • 1% 
    судья Дредд нервно курит в сторонке
    03.05.2017 17:57
    0 | 0
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