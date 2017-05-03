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За выходные на дорогах Тверской области поймали 137 пьяных водителей

03 Мая 2017 15:48
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Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия «Контроль трезвости». Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области обеспокоено ситуацией с аварийностью по вине пьяных водителей.

За первомайские праздники зарегистрировано 4 ДТПс участием водителей в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения освидетельствования, в результате которых 5 человек получили ранения.

2 мая около 01.30 час на Петербургском шоссе в Твери пьяный 31-летний водитель на "Рено Символ" наехал на препятствие, а затем врезался в автомобиль "Фольксваген Поло", который стоял у края проезжей части. В ДТП пострадал водитель "Рено", с травмами его доставили в больницу.

29 апреля около 22.30 час на Петербургском шоссе в Твери, 22-летний водитель на "Фольксваген Пассат" столкнулся с "Рено Дастер", далее "Рено" врезался в "Хендай", а "Хендай" в "Ниссан Террано". В ДТП пострадали водитель "Рено" и "Ниссана", огни госпитализированы. А 22-летний виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В 2015 году привлекался за управление автомобилем в состоянии опьянения

28 апреля около 22.40 час на ул. Красина в Твери пьяный  33-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21041 сбил 21-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, его разыскали сотрудники Госавтоинспекции. Девушка получила травмы и была доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи.

28 апреля около 18.20 час на ул. Торопецкое шоссе в районе деревне  Подгороднее Торопецкого района 43-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на "Фольксваген Транспортер" на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2106, который двигался по главной дороге. В результате происшествия водитель ВАЗа с травмами госпитализировали в Торопецкую ЦРБ.

В майские праздничные дни на территории Тверской области прошел «Контроль трезвости», по итогам которого 137 водителей были привлечены за управление автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Метки: пьяный за рулём тверская область гибдд
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Комментарии (2)

  • SuperSemen69 
    У кого-то праздники начались... и закончились в больнице:( сколько можно подвергать опасности себя и своих близких, управляя ТС в пьяном виде????
    03.05.2017 16:21
    0 | 1

  • 1% 
    SuperSemen69, ровно столько, пока не будет изменен системный подход к организации дорожного движения. Пока что все меры ведут только к росту числа происшествий. В стране есть эксперты, которые способны решить эту задачу, но для этого нужна политическая воля высшего руководства.
    03.05.2017 18:10
    0 | 0
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