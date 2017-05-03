Пешеходный мост через Тьмаку в Твери начнут строить в 2018 году

Пешеходный мост через Тьмаку возле площади Победы в Твери будет строиться при участии инвесторов.

Председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» Сергей Бачин сообщил, что проектные работы, необходимая документация и согласования по мосту будут завершены в течение 2017 года. Весной 2018 года планируется начать возведение объекта.

Мост через Тьмаку соединит набережную Волги за стадионом «Химик» и площадку возле храма Михаила Тверского. По предварительным расчетам длина сооружения составит 73 метра.

Пешеходный мост станет частью масштабного проекта по реконструкции площади Победы и прилегающей территории.

В этом году возле Обелиска и Вечного огня предусмотрены замена старого покрытия на гранитное, монтаж новой системы освещения, ремонт мостов, берегоукрепление, посев газона и посадка декоративных растений. У воды обустроят деревянные мостки для прогулок и рыбалки. На берегу вдоль Краснофлотской набережной – деревянный мини-амфитеатр.

Ориентировочный объем расходов на реконструкцию мемориального комплекса – около 100 млн рублей, сообщает правительство Тверской области.