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Пешеходный мост через Тьмаку в Твери начнут строить в 2018 году

03 Мая 2017 15:46
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Пешеходный мост через Тьмаку возле площади Победы в Твери будет строиться при участии инвесторов.

Председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» Сергей Бачин сообщил, что проектные работы, необходимая документация и согласования по мосту будут завершены в течение 2017 года. Весной 2018 года планируется начать возведение объекта.

Мост через Тьмаку соединит набережную Волги за стадионом «Химик» и площадку возле храма Михаила Тверского. По предварительным расчетам длина сооружения составит 73 метра.

Пешеходный мост станет частью масштабного проекта по реконструкции площади Победы и прилегающей территории.

В этом году возле Обелиска и Вечного огня предусмотрены замена старого покрытия на гранитное, монтаж новой системы освещения, ремонт мостов, берегоукрепление, посев газона и посадка декоративных растений. У воды обустроят деревянные мостки для прогулок и рыбалки. На берегу вдоль Краснофлотской набережной – деревянный мини-амфитеатр.

Ориентировочный объем расходов на реконструкцию мемориального комплекса – около 100 млн рублей, сообщает правительство Тверской области.

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Метки: Пешеходный мост через Тьмаку пешеходный мост тьмака
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Комментарии (6)

  • NPC 
    Поэтому постройка Западного моста перенесена на плановый 2020-2025 годы.
    03.05.2017 16:01
    2 | 10

    • UViolet 
      Это и будет западный мост).
      03.05.2017 16:09
      2 | 6

  • Danny (https://www.facebook.com/DannyFrost69) 
    Офигеть какая насущная необходимость...
    03.05.2017 16:08
    2 | 11

  • bae99 
    Очень нужный объект, для благоустройства рейтинга. Иначе нельзя!
    03.05.2017 16:25
    2 | 5

  • ilich 
    Зачем?!
    Прикрепленные изображения:
    03.05.2017 17:50
    0 | 0

  • 1% 
    мудрость предков: "обещанного три года ждут" ) сомневаюсь, что хоть что-то из анонсированных рейтинговых имидж-проектов будет построено.
    03.05.2017 18:12
    0 | 1
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