Архив документов органов ЗАГС Тверской области за 1926-2015 годы оцифруют

Записи актов гражданского состояния Тверской области с 1926 по 2015 годы переведут в электронный вид. Это позволит более оперативно работать с данными и предоставлять услуги жителям Верхневолжья. Вопрос был поднят в ходе заседания регионального Правительства.

Перевод архива областного ЗАГСа в цифровую форму будет вестись поэтапно. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета выделяется порядка 34 млн рублей. Сейчас из 6 млн записей более 3 млн документов существуют только на бумажных носителях.

С 2015 года ЗАГС ведёт электронный документооборот. В цифровой вид переведены также все записи, начиная с 2000 года, а в некоторых отделах ЗАГСа Тверской области оцифрованы и архивы с 1970-х годов. Впоследствии все эти сведения будут внесены в единую федеральную электронную базу данных, сообщает правительство Тверской области