tvernews.ru
03 мая Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Архив документов органов ЗАГС Тверской области за 1926-2015 годы оцифруют

03 Мая 2017 14:27
Автор:

Записи актов гражданского состояния Тверской области с 1926 по 2015 годы переведут в электронный вид. Это позволит более оперативно работать с данными и предоставлять услуги жителям Верхневолжья. Вопрос был поднят в ходе заседания регионального Правительства.

Перевод архива областного ЗАГСа в цифровую форму будет вестись поэтапно. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета выделяется порядка 34 млн рублей. Сейчас из 6 млн записей более 3 млн документов существуют только на бумажных носителях.

С 2015 года ЗАГС ведёт электронный документооборот. В цифровой вид переведены также все записи, начиная с 2000 года, а в некоторых отделах ЗАГСа Тверской области оцифрованы и архивы с 1970-х годов. Впоследствии все эти сведения будут внесены в единую федеральную электронную базу данных, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Архив документов органов ЗАГС оцифровка документов
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Автобус проехал мимо и увёз мою дочку

2017-04-27 09:31
30

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

Вот и лето пришло...

2017-04-30 18:53
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100