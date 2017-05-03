За некачественный ремонт в квартире подрядчик заплатит почти 2 миллиона рублей

В Центральный районный суд Твери обратилась женщина с иском к подрядчику о взыскании излишне уплаченных денежных средств за некачественный ремонт.

2 марта между ней и ИП Смородиной Т.В. был заключен договор на выполнение ремонтных работ в квартире. Начало работ определено в трехдневный срок с момента оплаты аванса, продолжительность работ - 120 дней. 2 марта истец внесла аванс на выполнение работ в размере 500 000 рублей.

За период с марта по июль 2015 года женщина всего внесла в кассу ИП 2 100 000 рублей.

В июле 2015 года истец выехала на объект и обнаружила, что работы выполнены лишь частично и то с существенными недостатками.

На устные претензии представитель фирмы не отвечал. Кроме того, ответчик и ее представитель не приезжали на место осмотра выполненных работ.

В сентябре 2015 года ответчик передал женщине акт о приемке выполненных работ от 14 июля 2015 года, но указанный акт она не подписала, поскольку ремонт был выполнен с недостатками, а ряд указанных в акте работ не выполнен совсем.

Проведенной по делу строительно-технической экспертизой установлено, что объем фактически выполненных работ на объекте не соответствует ни акту приемки выполненных работ от 14 июля, ни договору на выполнение ремонтных работ от 2 марта. Согласно выводам экспертов ответчиком фактически были использованы материалы и выполнены работы на общую сумму 865 546 рублей.

Решением суда с подрядчика в пользу истца взыскано 1 234 454 рубля в счет возврата излишне уплаченной денежной суммы, 5 000 рублей в счет компенсации морального вреда, 619 727 рублей в счет штрафа, 6 500 рублей в счет уплаченной государственной пошлины, а всего 1 865 681 рубль.