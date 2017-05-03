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В Твери осужден вор, промышлявший в больницах города

03 Мая 2017 13:37
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Центральный районный суд Твери вынес приговор мужчине, который обвинялся в совершении трех преступлений с причинением значительного ущерба. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии строгого режима.

Первая кража была совершена в июле 2016 года. Мужчина, находясь в коридоре одного из отделений Городской больницы № 6, похитил со стола оставленный без присмотра смартфон Asus стоимостью 14180 рублей.

Через несколько дней, находясь в коридоре здания подстанции скорой медицинской помощи, через незапертую дверь проник в комнату отдыха персонала, откуда похитил мобильный телефон Asus стоимостью 5000 рублей.

В декабре 2016 года вор проник в подсобное помещение одного из отделений Городской больницы № 1, где в шкафу обнаружил и похитил ноутбук Sony, а также зарядное устройство, компьютерную мышь, сумку для ноутбука, две коробки конфет, всего на общую сумму 10 000 рублей.

Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению. При назначении наказания суд учел явку с повинной, а также рецидив совершенных преступлений.

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Метки: кража криминал кража в больницах вор
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Комментарии (4)

  • russs 
    Даже конфеты не пожалел, иродЪ!
    03.05.2017 14:04
    0 | 1

  • horton 
    "...явку с повинной..." ???? Смешно )))
    03.05.2017 14:23
    0 | 3

    • uabumoderoff 
      Должно быть чужие кражи на себя взял.
      03.05.2017 14:49
      0 | 2

  • 1% 
    рецидивист и явка с повинной? слабо верится.
    03.05.2017 18:15
    0 | 0
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