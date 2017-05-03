tvernews.ru
03 мая Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

9 мая тверские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках, автобусах и такси

03 Мая 2017 12:43
Автор:

С 8 по 10 мая 6 предприятий Тверской области будут бесплатно доставлять ветеранов к местам проведения массовых праздничных мероприятий, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В работе будут задействованы такси «Сити», «Мираж», «Квадрат», «Лидер», «Волна», «Альянс» – всего около 300 автомобилей. Для удобства пассажиров машины необходимо обозначить специальными стикерами. Опознавательные знаки будут размещены на лобовом или заднем стекле автомобилей.

Также при наличии удостоверения ветеранам с 7 по 10 мая предоставляется бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и с 8 по 10 мая при поездках на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: день победы ветераны тверской области бесплатный проезд для ветеранов правительство тверской области
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
61

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Автобус проехал мимо и увёз мою дочку

2017-04-27 09:31
30

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

Вот и лето пришло...

2017-04-30 18:53
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100