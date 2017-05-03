9 мая тверские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках, автобусах и такси

С 8 по 10 мая 6 предприятий Тверской области будут бесплатно доставлять ветеранов к местам проведения массовых праздничных мероприятий, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В работе будут задействованы такси «Сити», «Мираж», «Квадрат», «Лидер», «Волна», «Альянс» – всего около 300 автомобилей. Для удобства пассажиров машины необходимо обозначить специальными стикерами. Опознавательные знаки будут размещены на лобовом или заднем стекле автомобилей.

Также при наличии удостоверения ветеранам с 7 по 10 мая предоставляется бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и с 8 по 10 мая при поездках на городских и межмуниципальных автобусных маршрутах.