В Твери откроется фотовыставка "Весеннее настроение"

4 мая в 16.00 в галерее перехода торгового центра «Рубин» откроется выставка «Весеннее настроение» фотоклуба «Сделай мир ярче!»

фото: Валентина Дуванова

Фотоклуб «Сделай мир ярче!» был создан осенью 2016 года в продолжение одноименного проекта, организатором которого является Тверское отделение Союза фотохудожников России. Участники проекта – люди старшего поколения, которые прошли обучение основам фотографии на бесплатной основе с августа по сентябрь 2016 года.

фото: Татьяна Смирнова

Коллективная выставка участников фотоклуба посвящена теме весны. Зрители увидят фотографии, выполненные в разных жанрах: пейзаж и натюрморт, портрет и уличная фотография. В выставке приняли участие более двадцати авторов, среди них и только начинающие заниматься фотографией, и уже имеющие творческий опыт. Сообщает Тверское отделение Союза фотохудожников России.