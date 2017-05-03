ОНФ в Тверской области проводит субботники

В рамках экологического проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» активисты ОНФ в Тверской области провели серию субботников. Представители Народного фронта участвовали в уборке территории городского сада в Вышнем Волочке, набережной Тьмаки в Твери, парка в поселке Нерль Калязинского района.

В 2017 году одним из основных направлений деятельности регионального отделения ОНФ стала работа по улучшению экологической обстановки. На федеральном уровне создана интерактивная карта, где каждый может отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

На сегодняшний день на интерактивной карте свалок на территории Тверской области отмечено 58 проблемных точек. Лидер по числу обращений является Бологовский район. Ликвидировано две свалки в Кимрском районе и две свалки в Твери. Ведется работа по закрытию и ликвидации оставшихся объектов, сообщает пресс-служба ОНФ