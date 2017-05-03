Семья из Тверской области выиграла 1 500 140 рублей

Владимир и Наталья Макеевы всегда были убеждены: вера в успех любого начинания приводит к победе. Именно это жизненное кредо помогло супругам стать лотерейными миллионерами: 1174-й тираж лотереи «Русское лото» принес им выигрыш в размере 1 500 140 рублей.

Традицию участвовать в лотереях семье привила Наталья. Именно она время от времени покупала лотерейные билеты по праздникам либо в подарок домочадцам.

«Уверенность в победе у супруги была настолько велика, что она загадала время года, когда это случится. Положила под подушку записку с желанием выиграть ближайшей весной, - смеясь, рассказывает Владимир. - Я даже придумал по этому поводу несколько шуток».

О результате тиража семья узнала, посмотрев телевизионный эфир. Правда, и тут не обошлось без приятных сюрпризов. Наталья была уверена, что выигрыш составил 140 рублей, и отправилась в ближайшее почтовое отделение.

«Обычно я охотно меняю денежный приз на новые билеты, так я хотела сделать и в этот раз, добавив несколько десятков рублей. Но сотрудница почты, проверив результат тиража, быстро куда-то ушла. Первым делом я подумала, что, возможно, произошла ошибка, и даже расстроилась,- делится воспоминаниями победительница. - Оказалось, что сумма выигрыша шестизначная. Я была шокирована таким приятным известием. И долго не могла поверить в происходящее. Хотелось прыгать от счастья!»

Семья Макеевых - приверженцы здорового образа жизни, любят спорт. Летом занимаются фитнесом и пробежками, а в зимнее время предпочтение отдают долгим лыжным прогулкам.

Супруги вырастили двоих детей. Младший сын учится в Суворовском училище. Старшая дочь живет и работает в Москве. Именно о ее будущем хотят позаботиться родители - выигрыш они решили потратить на приобретение жилья в столице для дочери.

Материал и фото пресс-службы АО «ТД «Столото».