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В Твери вновь пройдет марафон "Бегуирадуюсь"

В Твери вновь пройдет марафон "Бегуирадуюсь" - ТИА
03 Мая 2017 11:18
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3 сентября в Твери пройдет марафон «Бегуирадуюсь». В рамках марафона пройдут забеги на: 42.195 км, 10 км, 2 км (дети 10-16 лет), 500 м (дети 0-10 лет), 10х1 км корпоративная эстафета и 10 км скандинавская ходьба. Старт и финиш на Театральной площади в Твери. Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться на сайте http://tvermarathon.ru

Впервые марафон в Твери был проведён в апреле 1985 г. Он был посвящён  Дню рождения В.И. Ленина, а трасса бега была проложена в Заволжском районе города Твери в районе деревни Сакулино и состояла из 6 кругов длиной чуть больше 7 км каждый. В состязаниях тогда приняло участие 6 спортсменов, а победителем первого Тверского марафона стал Михаил Шеккер.  

В 2014 году, на свой 30-й юбилей, Тверской марафон получил новый статус. Впервые он прошел в историческом центре города Твери, длина трассы составила 8,5 кругов по 5 км. Помимо изменения места проведения марафона, была полностью изменена программа соревнования. К забегу на 42 км 195 м были добавлены дистанции: 10 км, 2 км для детей от 12 до 16 лет, «Сладкий забег» на 500 м для детей до 12 лет и абсолютное нововведение – это корпоративная эстафета: 10 этапов по 1 км для предприятий, организаций, клубов и других коллективов.

30-й юбилейный Тверской марафон побил рекорд по количеству участников, почти 500 человек приняло участие в соревновании, расширилась география участников, в марафоне приняли участие спортсмены из 7 стран (Азербайджан, Мексика, Молдова, Россия, Украина, Эстония, Япония), из 29 регионов наше страны и 101-го населенного пункта. Фото, информация с сайта марафона.

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Метки: бегуирадуюсь марафон
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Неее, у меня будет в этот день марафон на даче "копаюирадуюсь"
    03.05.2017 11:35
    0 | 4

  • Инокентий 
    3 сентября ...??? Ух ты! Как загодя предупреждают!
    03.05.2017 11:39
    0 | 3

    • kudimov 
      Ну чтобы мексиканцы и японцы уже потихоньку выбегали, им же далеко до Твери бежать)
      03.05.2017 11:45
      0 | 3

      • horton 
        Для эстонцев тоже актуально )
        03.05.2017 12:11
        0 | 0
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