В Твери вновь пройдет марафон "Бегуирадуюсь"

3 сентября в Твери пройдет марафон «Бегуирадуюсь». В рамках марафона пройдут забеги на: 42.195 км, 10 км, 2 км (дети 10-16 лет), 500 м (дети 0-10 лет), 10х1 км корпоративная эстафета и 10 км скандинавская ходьба. Старт и финиш на Театральной площади в Твери. Желающие принять участие в забеге могут зарегистрироваться на сайте http://tvermarathon.ru

Впервые марафон в Твери был проведён в апреле 1985 г. Он был посвящён Дню рождения В.И. Ленина, а трасса бега была проложена в Заволжском районе города Твери в районе деревни Сакулино и состояла из 6 кругов длиной чуть больше 7 км каждый. В состязаниях тогда приняло участие 6 спортсменов, а победителем первого Тверского марафона стал Михаил Шеккер.

В 2014 году, на свой 30-й юбилей, Тверской марафон получил новый статус. Впервые он прошел в историческом центре города Твери, длина трассы составила 8,5 кругов по 5 км. Помимо изменения места проведения марафона, была полностью изменена программа соревнования. К забегу на 42 км 195 м были добавлены дистанции: 10 км, 2 км для детей от 12 до 16 лет, «Сладкий забег» на 500 м для детей до 12 лет и абсолютное нововведение – это корпоративная эстафета: 10 этапов по 1 км для предприятий, организаций, клубов и других коллективов.

30-й юбилейный Тверской марафон побил рекорд по количеству участников, почти 500 человек приняло участие в соревновании, расширилась география участников, в марафоне приняли участие спортсмены из 7 стран (Азербайджан, Мексика, Молдова, Россия, Украина, Эстония, Япония), из 29 регионов наше страны и 101-го населенного пункта. Фото, информация с сайта марафона.