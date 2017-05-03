В Твери прошли соревнования по художественной гимнастике

С 29 по 30 апреля в Твери прошел ХХХ областной турнир «Кубок Верхневолжья» и Кубок Тверской области по художественной гимнастике. На ковре спорткомплекса «Пролетарка» в борьбе за медали выступили более 200 спортсменок из Твери, Удомли, Великих Лук и Пскова.



Итоги соревнований:



По программе 1 спортивного разряда 2006 года рождения

1. Журавлева Дарья

2. Кораблева Екатерина

3. Зуева Кристина



По программе 1 спортивного разряда 2005 года рождения

1. Поспелова Ольга

2. Мурзина Екатерина

3. Осипян София



По программе КМС 2004 года рождения

1. Медведева Евгения

2. Колесниченко Полина

3. Иванова Виктория



По программе КМС 2003 года рождения

1. Савинова Софья

2. Виноградова Алина

3. Литвинова Полина



По программе КМС 2002 года рождения

1. Казаева Алина

2. Максимова Анастасия

3. Цветкова Александра



По программе МС 2001 года рождения и старше

1. Лошакова Полина

2. Тарантина Мария

3. Возжаева Анастасия



ХХХ областной турнир «Кубок Верхневолжья»



По программе 2 юношеского разряда 2010 года рождения и младше

1. Коликова Александра

2. Каландарова Эмилия

3. Севостьянова Ева



По программе 1 юношеского разряда 2009 года рождения

1. Алексеева Елизавета

2. Каландарова Алина

Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

По программе 3 спортивного разряда 2008 года рождения

1. Голоулина Виктория

2. Литвинова Вероника

3. Катарэу Елена



По программе 2 спортивного разряда 2007 года рождения

1. Уткина Ульяна

2. Андреева Виктория