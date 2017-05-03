"О героях былых времён": Сергей Харечкин рассказывает про деда - Алексея Демьяновича Фамицкого

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.
Сергей Харечкин рассказывает про деда - Алексея Демьяновича Фамицкого.
Что можем знать о жизни мы,
Кто не стоял ни разу насмерть,
Не оказался у черты?
Кто проживает годы наспех?
Мы не узнали штыковых.
Нас не сжигал огонь пожаров,
Ни боли от потерь лихих,
Ни страха авиаударов.
Так есть ли право отступать,
Виня весь свет в своих потерях?
И право на судьбу роптать,
Ни в Бога, ни в себя не веря?
Сломаться? Нет! Бороться? Да!
Зовет вперед к другим высотам
Кроваво-красная звезда
У деда на груди на фото.
Мой дед Фамицкий Алексей Демьянович родился в 1917 году в Белоруссии. Но Великая Отечественная война связала его с Тверской землей. Избрав путь военного, перед войной он был курсантом полковой школы 15-й отдельной мотострелковой бригады Ленинградского военного округа. Затем Финская кампания, потом Великая Отечественная…
В августе-сентябре 1941 года в составе 204-го отдельного противотанкового дивизиона 163-й моторизованной дивизии принимал участие в боях под Старой Руссой, названных потом историками «Демянской катастрофой» и «Демянским побоищем». Серьезность положения можно оценить по сухим карандашным записям штабных документов 163-й дивизии…
Спустя два дня боев 204 ОТПД в документах 163-й дивизии как самостоятельное подразделение более не фигурирует…
Из книги Александра Симакова "Демянское побоище":
"В полосе 34-й армии 6 сентября также шли напряженные бои. На боевые порядки 163-й мотострелковой дивизии наступало не менее двух пехотных полков, при поддержке танков и тяжелой артиллерии. После того как подключилась немецкая авиация, полки дивизии оставили Симоново и Росино.
12 сентября из отступающих частей 34-й армии удалось сформировать две группы, которым сразу же ставились наступательные задачи. В одной имелось около 600 человек из состава 262-й стрелковой и 163-й моторизованной дивизий. В тот же день они атаковали и заняли Кирилловщину. Продвижение на Каменную Гору было остановлено огнем из танков, находившихся в Сухой Ниве".
Ситуация 12 сентября также отображена в представлении к награждению орденом «Красная Звезда».
Офицеров противотанковой артиллерии, имевших боевой опыт, отправляли в запасные полки для обучения молодежи. Так и Фамицкий А.Д. после ранения был направлен в 140-й запасной стрелковый полк, базировавшийся в деревне Ригодищи Бологовского района.
Там он занимался обучением личного состава.
Там же встретил свою судьбу.
С 1944 года он снова на фронте.
Победу встретил в Румынии. Далее «не очень мирная жизнь» и восстановление хозяйства в родной Белоруссии, учеба и не менее героический трудовой путь. Семья постоянно переезжала с место на место, потому что деда командировали «поднимать» отстающие колхозы и совхозы. И с этой задачей он справлялся, о чем говорит сохранившиеся и поныне народная память и уважение. В 60-х семья переехала в деревню Тимково Бологовского района. В одноименном совхозе-гиганте Алексей Демьянович проработал до самой смерти в 1977 году.
P.S. В 1999 году поисковиками у деревни Пенно (дислокация 204 ОТПД на 5 августа 1941-го) под Старой Руссой найдены и с почестями перезахоронены останки 20 неизвестных воинов. Наша семья уверена, что благодаря жертве этих людей она существует в том виде, в каком есть.
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