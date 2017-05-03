В Твери пьяная ссора привела к поножовщине

В Твери в больницу доставили 36-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Пострадавший рассказал, что с товарищем пил водку, возникла ссора, собутыльник взял нож и пырнул его в живот. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело ч.2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», преступнику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области