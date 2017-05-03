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Опыт по обучению школьников в Митинском туберкулезном санатории будет распространен в другие регионы

03 Мая 2017 09:44
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В Тверской области внедрена система индивидуального образования школьников, проходящих санаторное лечение, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Площадкой для реализации проекта стал Митинский детский туберкулезный санаторий города Торжка Тверской области. Здесь маленькие пациенты проходят лечение, оздоровление и реабилитацию в период от трех недель до года в зависимости от сложности заболевания.

В это время индивидуальные занятия для школьников 1-9 классов по всем предметам на базе санатория проводят преподаватели Мирновской средней общеобразовательной школы Торжокского района. Раньше дети пользовались услугами репетиторов, а для оценки полученных знаний вынуждены были прерывать лечение и ездить в школу по месту жительства, что создавало дополнительные неудобства. Теперь процесс обучения идет без отрыва от лечения.

Эта система обучения уже взята на проработку в другие регионы Российской Федерации.

При поддержке правительства в санатории недавно был выполнен косметический ремонт в палатах младшей и старшей групп, а также капитальный ремонт кровли, фасадов, замена окон основного здания. Планируется капитальный ремонт ограждения, приобретение нового современного оборудования, что позволит расширить перечень лечебных методик.

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Метки: обучение детей св санаториях митинский туберкулезный санаторий правительство тверской области
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