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Прокуратура привлекла к ответственности председателя Совета депутатов города Кувшиново

03 Мая 2017 09:37
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В прокуратуру обратился Министр Тверской области по обеспечению контрольных функций с просьбой провести проверку исполнения органами местного самоуправления Кувшиновского района требований градостроительного законодательства.

Выяснилось, что главе городского поселения «Город Кувшиново» принесен протест на решение Совета депутатов городского поселения «Город Кувшиново», которым утверждены Правила землепользования и застройки.

Протест поступил адресату 19 января 2017 года и подлежал рассмотрению на ближайшей сессии депутатов, однако на очередном заседании он рассмотрен не был.

Как сообщает прокуратура Тверской области, это свидетельствует как о бездействии председателя Совета депутатов Кувшинова, так и об умышленном невыполнении законных требований прокурора и игнорировании федерального законодательства.

В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения мировым судьей должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 3 000 рублей.

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Метки: бездействие чиновников совет депутатов бездействие депутатов
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