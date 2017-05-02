Тверская группа «Deja vu» выступит с концертом в честь Дня Победы

8 мая в 16:00 всех желающих приглашают в Музыкальную гостиную библиотеки Горького на концерт тверской группы «Deja vu», который называется «Я не бывал на той войне» и включает авторские песни коллектива, а также песни советских-российских композиторов о Великой Отечественной войне.

Во время концерта будет работать книжно-иллюстративная выставка книг, нот, CD и грампластинок «Майский вальс», на которой будут представлены мелодии и песни военных лет.

Группа «Déjàvu» - это коллектив профессиональных музыкантов, работающих в самых разных жанрах. Музыка для них не просто любимое занятие, а образ жизни. Ребята - частые гости престижных концертных и клубных площадок обеих столиц.

В репертуаре группы несколько сотен кавер-версий на песни русских и зарубежных исполнителей, композиции собственного сочинения. «Déjàvu» покоряют всё новые высоты: пишут музыку, снимают клипы, выступают на TV и радио, активно концертируют.