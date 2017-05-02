Кинолог ИК-7 со служебной собакой оказали помощь в обследовании подозрительного пакета

Возле одного из домов города Ржева был обнаружен подозрительный пакет. Для обследования находки, которая могла оказаться опасной, сотрудники правоохранительных органов обратились за помощью в ИК-7 УФСИН России по Тверской области.

Старший инструктор-кинолог отдела охраны учреждения Дмитрий Петров и его служебная собака Милан осмотрели подозрительный пакет. По счастью, взрывного устройства в нем не обнаружилось, о чем был составлен акт и передан в полицию.

Дмитрий Петров служит в кинологическом отделении ржевской колонии строгого режима с 2014 года. Черный лабрадор Милан – уникальная собака, специализирующаяся на поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Он поступил в ИК-7 в мае 2016 года, и с тех пор пес и кинолог трудятся вместе.

Прошлым летом сотрудник ИК-7 и его служебная собака прошли дополнительную профессиональную подготовку по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов в межрегиональном учебном центре УФСИН России по Республике Мордовии.