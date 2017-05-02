9 мая в Твери запретят продавать алкоголь

Администрация Твери своим постановлением от 28 апреля запретила продажу алкогольных напитков 9 мая в местах празднования Дня Победы с 10:00 до 21:00. Запрет касается всех объектов торговли и общественного питания, расположенных в местах: Парк Победы, парк имени Крылова, площадь у обелиска Победы, стадион Тверского Суворовского военного училища, а также на прилегающих к ним территориях на расстоянии 30 метров.