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9 мая в Твери запретят продавать алкоголь

02 Мая 2017 18:48
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Администрация Твери своим постановлением от 28 апреля запретила продажу алкогольных напитков 9 мая в местах празднования Дня Победы с 10:00 до 21:00. Запрет касается всех объектов торговли и общественного питания, расположенных в местах: Парк Победы, парк имени Крылова, площадь у обелиска Победы, стадион Тверского Суворовского военного училища, а также на прилегающих к ним территориях на расстоянии 30 метров.

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Метки: 9 мая запрет на продажу алкоголя
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Комментарии (4)

  • jazz-y 
    Действительно, по этим адресам полно объектов общественного питания и торговли.
    02.05.2017 19:03
    1 | 5

  • uabumoderoff 
    А я и не знал,что на стадионе суворовского училища после 21ч.торгуют алкоголем.Спасибо за информацию.
    02.05.2017 19:04
    0 | 7

  • kudimov 
    А как же 100 гр фронтовых? "Буратино" наливать?
    02.05.2017 19:51
    0 | 7

    • Zorkiy 
      Наркомовских...
      02.05.2017 20:52
      0 | 0
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