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В 2017 году в Тверской области будет вручена премия Соколова-Микитова

02 Мая 2017 18:35
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Присуждение литераторам Тверской области премии имени И.С. Соколова-Микитова обсудили на заседании регионального Правительства 2 мая. Размер выплаты составит 50 тыс. рублей. Получателя премии определят на конкурсной основе. Номинантами могут быть поэты, писатели, журналисты, литературоведы, создавшие произведения, которые на основе традиционных ценностей классической русской литературы отражают процессы, происходящие в современном обществе.

Премия учреждена в целях популяризации творчества И.С. Соколова-Микитова, воспитания традиционных ценностей и патриотизма, возрождения национального самосознания. С 2010 по 2016 год её лауреатами стали 17 человек: члены Союза писателей России, преподаватели ТвГУ, журналисты и библиотекари. Вручение премии 2017 года пройдёт в рамках Пушкинского праздника поэзии в селе Берново Старицкого района в июне.

В Тверской области существуют ещё две премии в сфере литературы: имени Н.С. Гумилёва и М.Е. Салтыкова-Щедрина.

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Метки: премия Соколова-Микитова
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