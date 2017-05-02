В Тверской области создается региональный Фонд развития промышленности

Создание регионального фонда развития промышленности в Тверской области находится в завершающей стадии, как сообщает пресс-служба правительства.

По словам губернатора Игоря Рудени, основная цель этого фонда – обеспечить масштабное внедрение достижений прикладной науки, чтобы процесс развития на предприятиях шел быстрее. Через фонд развития промышленности предприятия Тверской области смогут получать льготные займы под 5% годовых. Из областного бюджета на эти цели направят 48,3 млн рублей.

Помимо основных отраслевых направлений поддержки, активы регионального фонда будут доступны хлебопекарным и мукомольным производствам, в то время как на федеральном уровне помощь таким предприятиям не предусмотрена.

Через организацию возможно дополнительное привлечение федеральных средств. Вопрос финансовой поддержки со стороны фонда развития промышленности РФ обсуждался в феврале текущего года на встрече Губернатора Игоря Рудени и Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Глава Минпромторга России заверил в готовности участвовать в софинансировании предоставляемых через фонд предпринимателям Тверской области займов до 70%.