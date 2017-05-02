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В Тверской области создается региональный Фонд развития промышленности

02 Мая 2017 17:57
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Создание регионального фонда развития промышленности в Тверской области находится в завершающей стадии, как сообщает пресс-служба правительства.

По словам губернатора Игоря Рудени, основная цель этого фонда – обеспечить масштабное внедрение достижений прикладной науки, чтобы процесс развития на предприятиях шел быстрее. Через фонд развития промышленности предприятия Тверской области смогут получать льготные займы под 5% годовых. Из областного бюджета на эти цели направят 48,3 млн рублей.

Помимо основных отраслевых направлений поддержки, активы регионального фонда будут доступны хлебопекарным и мукомольным производствам, в то время как на федеральном уровне помощь таким предприятиям не предусмотрена. 

Через организацию возможно дополнительное привлечение федеральных средств. Вопрос финансовой поддержки со стороны фонда развития промышленности РФ обсуждался в феврале текущего года на встрече Губернатора Игоря Рудени и Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Глава Минпромторга России заверил в готовности участвовать в софинансировании предоставляемых через фонд предпринимателям Тверской области займов до 70%.

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Метки: Фонд развития промышленности Денис Мантуров промышленность тверской области правительство тверской области
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    Ага-ага, туризм уже развили...
    02.05.2017 19:39
    0 | 4

  • MikeH 
    Не то, чтобы мы пессимисты, но...
Однако, здравствуйте :)

Сокращение рабочих мест в промышленности ускорилось до максимума за год. Деловые ожидания в сфере обрабатывающих производств вышли на худший более чем за год уровень на фоне максимального за восемь месяцев сокращения роста объемов производства. В отчете особо отмечается падение уровня оптимизма промышленников до минимального более чем за год уровня, а также максимальное за последние восемь месяцев сокращение роста объемов производства и новых заказов.

И тут самое главное! В отчете отмечается, что цены на сырье для российских заводов в апреле 2017 года росли максимальными темпами с ноября 2016 года.

(с) рбк http://www.rbc.ru/economics/02/05/2017/590838999a7947ab97a9bb20?from=main 

А тем временем живущее в другом измерении министерство промышленности России сообщает о том, что цифровизация промышленности придаст новый импульс российско-германскому сотрудничеству!
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!cifrovizaciya_promyshlennosti_pridast_novyy_impuls_rossiyskogermanskomu_sotrudnichestvu 
Так и хочется спросить работников нашего Минпрома, вы что там такое курите необыкновенное? Тоже хочу!

Подведём итог. Всё хорошо, прекрасная маркиза!

Источник https://www.facebook.com/kubanzheldormash/photos/a.1387765901472040.1073741827.1387752694806694/1882691371979488/?type=3&theater
    02.05.2017 20:14
    0 | 2
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