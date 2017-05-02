В Тверской области с подножки поезда сняли 77-летнего пассажира

В Новгородский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду сообщением «Санкт-Петербург - Иваново», прибывающему на железнодорожную станцию Бологое, требуется наряд полиции.

Установлено, что на станции Малая Вишера Новгородской области 77-летний пассажир опоздал на посадку и при отправлении поезда запрыгнул на подножку вагона. К счастью, все благополучно завершилось, горе-пассажир не пострадал.

По данному факту на пенсионера был составлен протокол об административном правонарушении.