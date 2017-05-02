В Тверской области с подножки поезда сняли 77-летнего пассажира

В Новгородский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду сообщением «Санкт-Петербург - Иваново», прибывающему на железнодорожную станцию Бологое, требуется наряд полиции.
Установлено, что на станции Малая Вишера Новгородской области 77-летний пассажир опоздал на посадку и при отправлении поезда запрыгнул на подножку вагона. К счастью, все благополучно завершилось, горе-пассажир не пострадал.
По данному факту на пенсионера был составлен протокол об административном правонарушении.
Комментарии (20)
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Dobry кrtek
02.05.2017 21:12
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kudimov
02.05.2017 21:25
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Dobry кrtek
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kudimov
02.05.2017 21:42
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Dobry кrtek
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horton
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kudimov
02.05.2017 22:07
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Dobry кrtek
02.05.2017 22:12
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