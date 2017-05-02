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В Тверской области с подножки поезда сняли 77-летнего пассажира

02 Мая 2017 17:47
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В Новгородский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что к пассажирскому поезду сообщением «Санкт-Петербург - Иваново», прибывающему на железнодорожную станцию Бологое, требуется наряд полиции.

Установлено, что на станции Малая Вишера Новгородской области 77-летний пассажир опоздал на посадку и при отправлении поезда запрыгнул на подножку вагона. К счастью, все благополучно завершилось, горе-пассажир не пострадал.

По данному факту на пенсионера был составлен протокол об административном правонарушении.

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Метки: зацепер сняли зацепера сняли пенсионера
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Комментарии (20)

  • _Gelsomino_ 
    Правильно ли я понимаю что пенсионер, опаздывая на поезд, запрыгнул на подножку поезда на станции Малая Вишера, а вместо того, чтобы его впустить в поезд, проводники позвонили в линейный отдел в Бологом, чтобы пенсионера сняли на станции, куда он на подножке и доехал. Так что ли? Переведите пожалуйста на человеческий язык.
    02.05.2017 17:55
    0 | 18

  • horton 
    Что за ужасы? Поезд пассажирский, он же ещё как минимум две остановки должен делать до Бологое (Окуловка, Угловка)!!!
А дедуля крепкий: и поезд догнал, и столько времени на подножке провисел...)
    02.05.2017 18:21
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Дед был без билета, а опоздание имитировал.) Но...не прокатило, надо бы ему ещё и 15 суток впаять, да и на предмет принадлежности к бомбистам проверить с пристрастием...
      02.05.2017 18:37
      1 | 1

      • horton 
        Вы так убедительно рассказываете, будто про себя ))
        02.05.2017 18:41
        0 | 6

        • Dobry кrtek 
          А можа я ему и посоветовал: "Прыгай, мол, дедок на подножку, на скорости не снимут, а там, глядишь и доедешь..." Всегда готов помочь не делом, но словом))).
          02.05.2017 18:52
          1 | 2

      • _Gelsomino_ 
        Стоп, ну даже если без билета (данный вывод, в общем-то напрашивается после прочтения новости, хоть об этом не слова по тексту, но у ТИА особый слог, все уже привыкли) был дед, то надо подвергать его жизнь опасности не пуская в поезд? Совсем не понимаю.
        02.05.2017 18:42
        0 | 4

  • peshehod 
    Да, дедушка не из поколения дефективных)) Такого сам ветеран А.В. в разведку бы взял!
    02.05.2017 18:41
    0 | 8

    • Dobry кrtek 
      Старый зацепер, а можа и руфер.)
      02.05.2017 18:56
      1 | 4

  • kudimov 
    Судя по поступку, это Алексей Владимирович. Поехал на встречу с однополчанами по случаю грядущего праздника Победы. Принял загодя 100 гр фронтовых, закусив  кусом сала и кусом хлеба.
    02.05.2017 19:57
    0 | 4

    • horton 
      Что-то, получается, он окольными путями поехал... Можа все же целью было Иваново - город невест? )))
      02.05.2017 20:14
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        А можа и к Вам дедок стремился...Пусть и окольно)))
Боты ХортОн пленили дедка
Прыгнул в вагон на ходу старикашка...
Злой проводник ухмыльнулся в усы
Меток и точен был залп из мелкашки!
        02.05.2017 20:50
        0 | 3

        • kudimov 
          В поезд дед вскочил голопом
Подтянулся, встал на ножки
И подъем-переворотом
Он уселся на подножке
В нем желаний ураган!
Вот Окуловка с Угловкой...
Ехал к Хортон ветеран
С сильно тронутой головкой)
          02.05.2017 21:05
          0 | 4

  • Dobry кrtek 
    Напрасно ждёт Хортон дедка на перроне
Напрасно сердечком икает...
Был снят старый перец стрелком из нагану
В дырявом картузе лишь ветер гуляет...
    02.05.2017 21:12
    0 | 3

    • kudimov 
      И умер старик прямо там, на подножке
Виной череда извращенческих ран
Рыдает и  Хортон, сидЯ у окошка...
Теперь не обнимет ее ветеран(
      02.05.2017 21:25
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        Отдайте мне тело!,-вопила Хортон
Его посажу я у печки
Да вечером чаю напьюсь ат душы
А можа наемся и гречки!
Мне с телом и жить веселей, да светлей!
И спать с ним я можа приляжу...
В ответ-тишина, лишь ветер шумит:
Иди-ка ты, Хортон, до пляжу!)))
        02.05.2017 21:34
        0 | 2

        • kudimov 
          И буду старика любить навеки!
Соринки не искать в его глазу
Готовить регулярно чебуреки
И ноги его греть в своем тазу..))
          02.05.2017 21:42
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Циничное дополнение. И ноги греть в своём малом тазу!))))) А в этом что-то есть...креативно-некрофильное)))
            02.05.2017 21:54
            0 | 0

            • horton 
              Оспади! Не приснилось бы...))))))

"Напрасно сердечком икает..." - мне понравилось! )))
              02.05.2017 22:02
              0 | 0

            • kudimov 
              Но Хортон молчит, может книгу читает...
А может и будней рассказ
Ведь в жизни своей она все повидала
И ноги, и торс, ну и малый тот таз)
              02.05.2017 22:07
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Дополнение.
И торс, и кишечник
И печень вкушала
И вырванный глаз...
Аж сердечко икало!!!)
                02.05.2017 22:12
                0 | 0
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