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Два наркомана и неизвестный "Баха" торговали в Кимрах героином

02 Мая 2017 16:49
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Неустановленное следствием лицо, известное под именем «Баха», находясь в Таджикистане, решило найти постоянный финансовый источник дохода и не придумало ничего лучше, чем торговать наркотиками в Кимрах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, посредством телефонных переговоров лицо подыскало в Кимрах 34-летнего местного жителя, употребляющего наркотики, и предложило ему осуществлять «закладки» с наркотиками для последующего незаконного сбыта в Кимрах.

В свою очередь, 34-летний мужчина нашёл в качестве соучастника другое лицо – 30-летнего мужчину, который тоже захотел подзаработать денег и заодно получить наркотики для личного употребления.

Действуя в составе организованной преступной группы, 34-летний подсудимый три раза продал наркотики, причём в крупном размере, его 30-летний знакомый – два.

Впоследствии, после получения через «закладку» для дальнейшего сбыта наркотика (смеси, в состав которой входит героин (диацетилморфин), общей массой 111,49 граммов), мужчины спрятали его у обочины дороги «Московская область – Кимры».

На следующий день, при попытке забрать из тайника сверток с наркотиком они были задержаны сотрудниками Конаковского МРО Управления ФСКН России по Тверской области, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

В отношении мужчин завели уголовное дело по п. «а, г» ч. 4 ст. 228-1, ч. 3 ст. 30 – п. «а, г» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой). Кимрская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение.

Приговором Кимрского городского суда подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, и, с учетом мнения государственного обвинителя, одному участнику организованной группы по совокупности преступлений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб., второму подсудимому - 14 лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. руб. Местом отбытия наказания избрана исправительная колония строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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Метки: прокуратура тверской области наркоманы Организованная преступная группировка кимрская прокуратура кимрский городской суд
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Комментарии (3)

  • UnCle 
    "Неустановленное следствием лицо, известное под именем «Баха», находясь в Таджикистане" - сказочники. Младший оперуполномоченный под именем "Алёша" с ломанным таджикским акцентом, находясь в областном УВД, развёл двух клоунов на 228 ст. УК. РФ - так достовернее.
    02.05.2017 17:54
    0 | 7

  • hell 
    А Баха в закладки наркоту как, телепортировал, находясь с Таджикистане?
    02.05.2017 19:05
    0 | 4

  • kentara 
    И откуда в Таджикистане смеси?
    02.05.2017 21:40
    0 | 0
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