Два наркомана и неизвестный "Баха" торговали в Кимрах героином

Неустановленное следствием лицо, известное под именем «Баха», находясь в Таджикистане, решило найти постоянный финансовый источник дохода и не придумало ничего лучше, чем торговать наркотиками в Кимрах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, посредством телефонных переговоров лицо подыскало в Кимрах 34-летнего местного жителя, употребляющего наркотики, и предложило ему осуществлять «закладки» с наркотиками для последующего незаконного сбыта в Кимрах.

В свою очередь, 34-летний мужчина нашёл в качестве соучастника другое лицо – 30-летнего мужчину, который тоже захотел подзаработать денег и заодно получить наркотики для личного употребления.

Действуя в составе организованной преступной группы, 34-летний подсудимый три раза продал наркотики, причём в крупном размере, его 30-летний знакомый – два.

Впоследствии, после получения через «закладку» для дальнейшего сбыта наркотика (смеси, в состав которой входит героин (диацетилморфин), общей массой 111,49 граммов), мужчины спрятали его у обочины дороги «Московская область – Кимры».

На следующий день, при попытке забрать из тайника сверток с наркотиком они были задержаны сотрудниками Конаковского МРО Управления ФСКН России по Тверской области, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

В отношении мужчин завели уголовное дело по п. «а, г» ч. 4 ст. 228-1, ч. 3 ст. 30 – п. «а, г» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой). Кимрская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение.

Приговором Кимрского городского суда подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, и, с учетом мнения государственного обвинителя, одному участнику организованной группы по совокупности преступлений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб., второму подсудимому - 14 лет лишения свободы со штрафом 250 тыс. руб. Местом отбытия наказания избрана исправительная колония строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.