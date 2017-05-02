Под Тверью загорелся лес

2 мая в 16:35 в УМЧС по Тверской области поступила информация о возгорании лесной подстилки в Калининском районе. В этом году – это первый лесной пожар.

По информации ведомства, на место были направлены: оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части №3 и отделение Калининского филиала ГБУ "ЛПЦ - Тверьлес". Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.