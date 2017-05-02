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В Твери прошла «Зарядка с чемпионами»

02 Мая 2017 16:26
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Фоторепортаж

На массовой зарядке, организованной администрацией Твери, горожане на свежем воздухе освоили зумбу, йогу и скандинавскую ходьбу под руководством известных спортсменов и тренеров.

Зарядка проводилась на площади Славы 29 апреля с 14 часов, и включала в себя блоки упражнений из различных спортивных направлений. В качестве наставников выступили заслуженные тверские спортсмены и тренеры, такие как кандидат в мастера спорта, финалист чемпионата ЦФО по боксу Анна Беляева, чемпионы и призёры чемпионата Тверской области по плаванию Максим Козак и Михаил Подкаменный, кандидат в мастера спорта, призёр первенства ЦФО по тхэквондо Леонид Зверьков и другие.

Началась зарядка с разминки, проведённой заслуженным мастером спорта по гребле на байдарках и каноэ Игнатом Ковалёвым. Также программа включала в себя зарядку в стиле «зумба», зарядку с элементами растяжки и йоги, мастер-класс по скандинавской ходьбе от Тверской федерации этого вида спорта, а также блок упражнений с элементами нормативов ГТО. Кроме того, параллельно самой зарядке тверитяне могли узнать о нормативах для своей возрастной группы и попробовать свои силы на специальных площадках.

- Эта массовая зарядка, по сути, подготовка к большому спортивному фестивалю, который состоится летом. Во время этого фестиваля у тверитян будет возможность сдать сразу все нормативы в одном месте, - рассказала начальник отдела управления по культуре, спорту и делам молодёжи Мария Бувальцева.

В массовой зарядке приняли участие школьники, воспитанники спортивных школ и секций, студенты, а также просто горожане. Благодаря мероприятию, тверитяне смогли познакомиться с упражнениями, которые помогут им сдать нормативы ГТО, и просто поддерживать себя в форме, сообщает Управление информации Администрации города Твери.

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Метки: зарядка зарядка в твери
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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
    Когда будет следующее занятие под "руководством известных спортсменов и тренеров"? Ведь это не разово-показушная акция типа "прабешка", а серьёзное мероприятие. Или...?)))
    02.05.2017 16:51
    0 | 10

    • kudimov 
      Я ожидал увидеть в заметке знакомые фамилии из МГЕР.
      02.05.2017 16:53
      1 | 6

      • Dobry кrtek 
        Кстати, а куда делась мгеровская нарновость про Первомай?)) Я отъезжал, думал вернусь и  полюбуюсь комментами...ан нет! Можа "гвардия" сдалася за бочку варенья и корзину печенья?
        02.05.2017 17:00
        0 | 5

        • kudimov 
          Да, сгинула. Странно.
          02.05.2017 17:02
          0 | 6

          • Dobry кrtek 
            Ясно, "гвардия"-предатель, а нарновость была провокационной! Иного объяснения не вижу.)
            02.05.2017 17:17
            0 | 5
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