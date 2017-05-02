28 мая в Твери пройдёт красочный велопарад

28 мая, в единый день велопарадов в России, клуб "ВелоТверь" приглашает всех желающих присоединиться к велопараду "Настречу лету".

Сбор участников в 17:00 у ДК "Химволокно" на площади Гагарина. Старт в 17:30.

Маршрут пройдет по существующей велодорожке на ул. Вагжанова с дальнейшим перемещением на пешеходную часть наб. Степана Разина. Финальная точка - Городской сад.

Как сообщают организаторы, велопарад носит тематический характер, для участия в нем необходимо украсить свой велосипед разноцветными цветами, лентами, флажками, воздушными шарами, велосипедистам - надеть яркую одежду.

По ходу движения предполагаются несколько остановок для фотосесии, а в финале мы готовим небольшой сюрприз для участников.