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Тверская область готовится отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

02 Мая 2017 15:51
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Вопросы организации праздничных мероприятий обсуждались сегодня на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области проживает 1 тысяча 690 инвалидов и участников войны, более 15 тысяч тружеников тыла, 1 тысяча 895 несовершеннолетних узников тыла, 414 жителей блокадного Ленинграда, 4 тысячи 972 вдовы ветеранов.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах области. В них будет задействовано более 3 тысяч волонтеров. Добровольцы будут поздравлять ветеранов на дому, сопровождать их на праздничных мероприятиях.

«В городах и сельских поселениях люди придут к воинским захоронениям, чтобы отдать дань памяти героям, поэтому вопрос благоустройства памятных мест имеет важное значение», - сказал Игорь Руденя.

В регионе 41 вечный огонь, 782 воинских захоронения, где похоронено свыше 280 тысяч человек. Тверская область – единственный регион Центрального Федерального округа, где средства на приведение их в порядок выделяются муниципалитетам на условиях софинансирования из бюджета области.

В городах воинской славы - Твери и Ржеве центральными событиями 9 мая станут торжественное прохождение войск, шествие «Бессмертный полк», «Минута молчания», «Салют Победы». Традиционно регион принимает участие в таких всероссийских акциях как «Георгиевская ленточка», «Дорога к обелиску» по благоустройству памятных мест. Впервые в этом году в рамках федерального проекта «Дороги Победы» более 500 тверских школьников смогут посетить лагерь международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Поддержке поискового движения в Тверской области уделяется особое внимание. В регионе действуют 54 поисковых отряда. За 28 лет на территории области найдены останки более 55 тысяч советских солдат и офицеров, из них 1 тысяча 177 - в прошлом году.

Еще одно важнейшее направление деятельности областного Правительства - забота о ветеранах, которая ведется не только в преддверии праздника, а на протяжении всего года. В этом году еще 33 ветерана региона смогут улучшить свои жилищные условия, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 46 млн рублей.

Кроме того, органами социальной защиты населения совместно с волонтерами оказывается адресная помощь ветеранам. Это предоставление в прокат средств реабилитации, услуги социального такси, уборка дома, приусадебного участка и многое другое, сообщает Правительство региона.

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Метки: 72-я годовщина Победы 9 мая день победы
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