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В Твери на ходу загорелся "Ниссан Кашкай"

В Твери на ходу загорелся "Ниссан Кашкай" - ТИА
02 Мая 2017 14:52
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Видео

Пожар произошёл вечером 1 мая в Твери.

Как пишут очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь», на перекрёстке переезда Вагонников и улицы 1-ая Вагонников загорелся Nissan Qashqai.

Пожарные приехали оперативно и потушили пожар. Водитель автомобиля не пострадал, однако машина выгорела почти полностью.

Предположительной причиной возгорания, по словам очевидцев, стала слетевшая с топливной рампы трубка. 

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Метки: пожар в машине загорелась машина на ходу происшествия в твери тверские водители
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    Огнетушитель? Не, не слышал.
    02.05.2017 15:10
    0 | 0

  • Valter 
    Бертран вовремя продал)))
    02.05.2017 15:11
    0 | 0
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