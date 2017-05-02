В Твери на ходу загорелся "Ниссан Кашкай"

Пожар произошёл вечером 1 мая в Твери.

Как пишут очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь», на перекрёстке переезда Вагонников и улицы 1-ая Вагонников загорелся Nissan Qashqai.

Пожарные приехали оперативно и потушили пожар. Водитель автомобиля не пострадал, однако машина выгорела почти полностью.

Предположительной причиной возгорания, по словам очевидцев, стала слетевшая с топливной рампы трубка.