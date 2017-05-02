В Твери на ходу загорелся "Ниссан Кашкай"

Пожар произошёл вечером 1 мая в Твери.
Как пишут очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь», на перекрёстке переезда Вагонников и улицы 1-ая Вагонников загорелся Nissan Qashqai.
Пожарные приехали оперативно и потушили пожар. Водитель автомобиля не пострадал, однако машина выгорела почти полностью.
Предположительной причиной возгорания, по словам очевидцев, стала слетевшая с топливной рампы трубка.
Комментарии (2)
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Valter
02.05.2017 15:11
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