В деревне под Тверью тракторист насмерть сбил пешехода

По предварительной информации, сегодня около 12.20 в д.Красная Пресня Калининского района, тракторист при движении задним ходом сбил пешехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте.



В 12.35 в с.Спасское Калязинского района водитель автомобиля Лада Гранта по неустановленной причине съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБД, МЧС, медики. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области