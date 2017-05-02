Дмитрий Капустин покинул пост генерального директора ООО «Тверь Водоканал»

На пост генерального директора ООО «Тверь Водоканал» будет назначен Андрей Гиговский.

Андрей Гиговский родился в г. Москве в 1970 году. Получил высшее образование в Московском государственном лингвистическом университете, а также степень МВА в Высшей школе менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете. С 2005г Андрей Александрович занимал различные руководящие должности в компаниях «ТНК-ВР» и «Роснефть». Последнее место работы - генеральный директор ЗАО «Топливозаправочная компания Кольцово» в г. Екатеринбург.

Главной задачей на ближайшее время Андрей Гиговский считает сохранение целостности в деятельности компании и дальнейшее выполнение предприятием взятых на себя производственных обязательств по бесперебойному водоснабжению и водоотведению в нашем городе.

Дмитрий Капустин, возглавлявший ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») с 2011 года, покинул свой пост.

Под руководством Дмитрия Капустина в «Тверь Водоканал» было реализовано несколько масштабных проектов, которые позволили существенно модернизировать объекты городской системы водоснабжения и водоотведения, снизить показатели аварийности и потери, значительно повысить энергоэффективность предприятия. Кроме того, началось внедрение системы бережливого производства, нацеленной на постоянное совершенствование бизнес-процессов в компании.