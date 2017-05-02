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Дмитрий Капустин покинул пост генерального директора ООО «Тверь Водоканал»

Дмитрий Капустин покинул пост генерального директора ООО «Тверь Водоканал» - ТИА
02 Мая 2017 13:32
Автор:

На пост генерального директора ООО «Тверь Водоканал» будет назначен Андрей Гиговский.

Андрей Гиговский родился в г. Москве в 1970 году. Получил высшее образование в Московском государственном лингвистическом университете, а также степень МВА в Высшей школе менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете. С 2005г Андрей Александрович занимал различные руководящие должности в компаниях «ТНК-ВР» и «Роснефть». Последнее место работы - генеральный директор ЗАО «Топливозаправочная компания Кольцово» в г. Екатеринбург.

Главной задачей на ближайшее время Андрей Гиговский считает сохранение целостности в деятельности компании и дальнейшее выполнение предприятием взятых на себя производственных обязательств по бесперебойному водоснабжению и водоотведению в нашем городе.

Дмитрий Капустин, возглавлявший ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») с 2011 года, покинул свой пост.

Под руководством Дмитрия Капустина в «Тверь Водоканал» было реализовано несколько масштабных проектов, которые позволили существенно модернизировать объекты городской системы водоснабжения и водоотведения, снизить показатели аварийности и потери, значительно повысить энергоэффективность предприятия. Кроме того, началось внедрение системы бережливого производства, нацеленной на постоянное совершенствование бизнес-процессов в компании.

Предприятие благодарит Дмитрия Петровича за многолетний труд на пользу жителей Твери.

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Метки: дмитрий капустин тверь водоканал водоканал
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Комментарии (9)

  • Milka69 
    наворовал можно и отдохнуть.
    02.05.2017 13:41
    1 | 5

  • Rina 
    Ну и почему понадобилось его менять, если с ним было все так "прекрасно"?
    02.05.2017 13:54
    0 | 5

  • kudimov 
    Прислали варяга аж с Екатеринбурга. В компании нет местных достойных?
    02.05.2017 14:01
    0 | 5

    • ckfdf_nhele 
      нету совсем, работающие на должностях и технические специалисты лишь отдаленно представляют специфику управления вверенным им комплексом оборудования.
      02.05.2017 15:24
      0 | 0

  • Milka69 
    в компании все засланные казачки.
    02.05.2017 14:02
    0 | 2

  • Vodnik-76 
    Лингвистика, степень МВА, "Роснефть". Похоже, очередной суперменеджер, имеющий смутное представление о системе водоснабжения. Вспоминая профессора Преображенского, боже, пропал калабуховский дом. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник:
    02.05.2017 14:07
    0 | 7

    • Proletary 
      Ясно же написано "постоянное совершенствование бизнес-процессов в компании". А вода подождет.
      02.05.2017 14:33
      0 | 2

      • ckfdf_nhele 
        да, он спортсмен
        Прикрепленные изображения:
        02.05.2017 15:21
        0 | 0

  • ckfdf_nhele 
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