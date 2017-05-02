В Твери ограбили магазин "Сласти. Все вкусненькое"

26 декабря 2016 года два пьяных тверичанина стояли у магазина «Сласти. Все вкусненькое». Один начал дергать дверь магазина. Мужчина дергал дверь так сильно, что та поддалась. Не долго думая, нетрезвые злоумышленники решили пробраться в магазин. Один из них отогнул решетку, пролез в помещение, нашел пакет и стал складывать вкусности в сумку.

Мужчина вместе с пирожными прихватил еще бутылку лимонада и деньги 37 рублей 62 копейки. Горе-грабители не успели полакомиться добычей – их схватили сотрудники полиции. Магазину нанесен ущерб на сумму 785 рублей 72 копейки. Злоумышленники признали вину, суд приговорил их к 2 и 1,5 годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда.