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В Твери ограбили магазин "Сласти. Все вкусненькое"

02 Мая 2017 13:17
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26 декабря 2016 года два пьяных тверичанина стояли у магазина «Сласти. Все вкусненькое». Один начал дергать дверь магазина. Мужчина дергал дверь так сильно, что та поддалась. Не долго думая, нетрезвые злоумышленники решили пробраться в магазин. Один из них отогнул решетку, пролез в помещение, нашел пакет и стал складывать вкусности в сумку.

Мужчина вместе с пирожными прихватил  еще бутылку лимонада и деньги 37 рублей 62 копейки. Горе-грабители не успели полакомиться добычей – их схватили сотрудники полиции. Магазину нанесен ущерб на сумму 785 рублей 72 копейки. Злоумышленники признали вину, суд приговорил их к 2 и 1,5 годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда.

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Метки: сласти все вкусненькое ограбили магазин горе-грабители
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Комментарии (4)

  • horton 
    Ой! Не иначе в пресс-службе Пролетарского райсуда кто-то с филфака подрабатывает )))
    02.05.2017 13:31
    0 | 4

  • 1% 
    у пьяных тверичан отличная физподготовка - открыть закрытую дверь магазина (считай вырвать) и отогнуть решетку руками сможет не каждый) правда, на мой взгляд, в нашей реальности все было прозаичнее - дверь явно забыли закрыть, вот загулявшие россияне и решили взять себе по булочке)
    02.05.2017 13:32
    0 | 3

    • RSERG 
      По пьяне и не то можно согнуть.
      02.05.2017 14:17
      0 | 0

  • VoToN 
    :)
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    02.05.2017 14:57
    0 | 0
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