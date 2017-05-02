В Твери открыли Горбатый мост: все основные ремонтные работы завершили

К 1 мая в Твери был завершён основной объём работ по капитальному ремонту путепровода на Санкт-Петербургском шоссе. Напомним, что работы по капремонту моста проводили в октябре-декабре прошлого года. Тогда был произведён монтаж балок пролётного строения и ряд других работ. После их окончания путепровод временно открыли до наступления благоприятных погодных условий. 1 апреля этого года работы снова возобновили.

В рамках капитального ремонта на путепроводе заменили мостовые балки и перильные ограждения, уложили новое асфальтобетонное покрытие по всей ширине проезжей части и на тротуарах и др. К 1 мая основной объём работ был завершён. В настоящее время на мосту ведутся завершающие работы – покраска перил, заделка швов на тротуарах, а также уборка строительного мусора. По информации подрядчика, закончить их планируется до конца дня 2 мая.

С 1 мая движение по путепроводу и в его окрестностях осуществляется в нормальном режиме, все связанные с ремонтом ограничения сняты.