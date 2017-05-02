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В Твери открыли Горбатый мост: все основные ремонтные работы завершили

В Твери открыли Горбатый мост: все основные ремонтные работы завершили - ТИА
02 Мая 2017 12:25
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К 1 мая в Твери был завершён основной объём работ по капитальному ремонту путепровода на Санкт-Петербургском шоссе. Напомним, что работы по капремонту моста проводили в октябре-декабре прошлого года. Тогда был произведён монтаж балок пролётного строения и ряд других работ. После их окончания путепровод временно открыли до наступления благоприятных погодных условий. 1 апреля этого года работы снова возобновили.

В рамках капитального ремонта на путепроводе заменили мостовые балки и перильные ограждения, уложили новое асфальтобетонное покрытие по всей ширине проезжей части и на тротуарах и др. К 1 мая основной объём работ был завершён. В настоящее время на мосту ведутся завершающие работы – покраска перил, заделка швов на тротуарах, а также уборка строительного мусора. По информации подрядчика, закончить их планируется до конца дня 2 мая.

С 1 мая движение по путепроводу и в его окрестностях осуществляется в нормальном режиме, все связанные с ремонтом ограничения сняты.

 

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Метки: горбатый мост ремонт моста мосты в твери
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Комментарии (4)

  • antiER 
    Чего сказать?. МОЛОДЦЫ. Всем злопыхателям назло.
    02.05.2017 12:48
    2 | 3

  • BARBAdos 
    действительно удивили. Открыли раньше срока, че то я такого не припомню...
    02.05.2017 12:55
    3 | 1

  • 1% 
    безудержная радость)  теперь небольшой период томительного ожидания и начнутся отзывы и обзоры на "ремонт") вот когда будет самое веселье)
    02.05.2017 13:54
    0 | 2

  • russs 
    Ну и фотка...
    Прикрепленные изображения:
    02.05.2017 14:16
    0 | 1
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